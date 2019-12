Er staan nog meer Tesla concurrenten klaar

Met name deze Lucid Air is bloedserieus.

De Eurodance-scene in de jaren ’90 was een epische rage waar ik mijn ouders niet genoeg voor kan verontschuldigen. Mede dankzij de Belgische producers Phil Wilde en Jean Paul de Coster konden de Amsterdamse Anita Doth en Ray Slijngaard wereldberoemdheid vergaren met hun aanstekelijke hits.

Het idee van simpele melodietjes met nog simpelere teksten, uitgesproken door een ‘rapper’ en een zangeres bleek een gouden greep. Ineens schoten de ‘rapper-zangeres Eurodance’-groepjes als paddestoelen uit de grond. Denk aan Capella, 2 Brothers on the 4th Floor, Capella, Magic Affair, T-Spoon en Twenty 4 Seven. Weetje waar je verder niet zoveel aan hebt: wist je dat op de singles in het Verenigd Koninkrijk de raps van Ray niet gebruikt werden vanwege de ietwat houterige Engelse uitspraak.

Op dit moment hebben we het niet over elektronische muziek, maar elektrische auto’s. Het is duidelijk dat het concept van Tesla op dit moment heel erg aanslaat. Dus wat krijg je dan? Inderdaad: Tesla-concurrenten. Die schieten op dit moment ook als paddestoelen uit de grond, uiteraard. Eentje daarvan is Lucid.

Net als Tesla is Lucid afkomstig uit Californië. Op dit moment kun je die auto niet kopen, maar geldt het net als Rivian of Fisker als een belofte voor de toekomst. Het eerste model van Lucid heet de ‘Air’ en is een rechtstreekse premium concurrent voor de Tesla Model S. Maar hoe staat het er eigenlijk mee? Welnu, best goed eigenlijk.

Het bedrijf heeft onlangs uit Saudi-Arabië een investering van 1 miljard dollar ontvangen. Lucid wil zijn producten eerst goed uitontwikkelen, alvorens ze de auto’s op de markt brengen. De geschatte verkoopprijs (zonder belastingen) is 60.000 euro. Het is al mogelijk om een aanbetaling te doen, die is net verlaagd naar 1.000 dollar in plaats van 2.500 dollar. Goed voorbeeld doet goed volgen. De introductie van de Lucid Air staat gepland voor het einde van 2020. Aanvankelijk was dat nog 2018.