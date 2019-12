Leclerc: “Ik ga veel risico nemen op Verstappen”

Maar of dat zin gaat hebben, is een tweede.

Vandaag is de laatste race van het Formule 1 seizoen, mocht je het gemist hebben. In principe wordt er nauwelijks écht meer ergens voor gereden. Lewis Hamilton heeft de titel al in de tas, Bottas is nummer twee en Mercedes was bij wijze van spreken sinds de zomerstop al niet meer te achterhalen.

Toch zijn er nog wel degelijk gevechten om ‘de eer’. Zo kan Lando Norris (45 punten) de tiende plaats afpakken van Perez (46 punten), bijvoorbeeld. Maar het meeste vuurwerk kunnen we verwachten van Max Verstappen en Charles Ceclerc. De Monegask staat 11 punten achter op de in België geboren en Monaco woonachtige Nederlander. Maar als het aan Charles ligt, blijft het daar zeker niet bij. Sterker nog, hij trekt de spreekwoordelijke bokshandschoenen aan:

Ik denk zeker dat ik hier kan winnen. Bij de start zal ik sowieso heel veel risico nemen op Verstappen. Ik zal wel moeten. Ik moet namelijk voor Max finishen om een kans te maken om voor hem te eindigen in het kampioenschap. Ik zal alles moeten geven en dan zien we tijdens de race wel wat er gebeurt.

Maar kan de Ferrari-coureur eigenlijk nog wel voor Verstappen eindigen? Natuurlijk, zoals de Grand Prix van Brazilië bewees: alles kan gebeuren. Het probleem is dat de in uitstekende vorm vorm verkende Lewis Hamilton ongenaakbaar lijkt en de Mercedes F1 W10 EQ Power+ is perfect voor het Yas Marina Circuit. Stel dat Leclerc Verstappen én Hamilton verschalkt, dan pakt hij 25 punten. Verstappen pakt dan 15 punten (als hij derde blijft), waardoor hij alsnog met één punt verschil de derde plaats in het kampioenschap behoudt. Dankzij de uitspraken van Leclerc lijkt het dus een spannende race te gaan worden, maar de kans dat het daadwerkelijk effect gaat hebben op de eindstand is relatief klein.