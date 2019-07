Autoblog Gemist: de top 6 video’s van deze week

En dat zijn iets meer vette rijtestvideo's dan normaal. Speciaal voor in de vakantie! Check hier de dikste Autoblog video's die je deze week misschien gemist hebt.

Maandag: rijtest Jeep Trackhawk

We zeggen het er elke keer maar bij: 707pk! Tsja en misschien heb je dat ook wel nodig als je een Grand Cherokee carrosserie moet verplaatsen. De rijtest lezen en de video kijken kan HIER. Of je klikt hieronder voor de video



Dinsdag: Aankoopadvies Patserbak voor 8.000 euro

Hoe maak je met een budget van slechts 8.000 euro toch indruk op je vrienden? Wouter en Casper gingen voor je op zoek! Klik voor de aankoopadviesvideo of kijk hieronder



Woensdag: Rijtest en video Audi S4 tdi

Ja inderdaad, gewoon nog een rijtest en niet van de minste. Wouter ging op stap met Martijn en voerde een aantal bijzonder nuttige tests uit. Jij wilde toch ook weten hoe die je in de uitlaat van een S4 kunt porren met een stok? Hoe zit dat eigenlijk met uitlaat-gate. Wouter zoekt het uit. Klik door naar de rijtest en video of kijk hieronder de video.



Donderdag: Porsche 718 GT4 4.0 boxer

waarom Porsche met de 718 GT4 voor een 4.0 boxer heeft gekozen, daar zit een goed verhaal achter en Casper wist dat los te peuteren van een Porsche Bobo, mooie informatieve video of je kijkt direct hieronder.



Vrijdag: Rijtest: Mercedes-AMG GT-S Night Edition

Sorry!? nog een rijtest met een video, dat is nummer drie deze week! Is het dan tenminste wel een interessante auto? Jazeker, een Mercedes-AMG om te beginnen en dan ook nog eens een GT-S. Ga er maar eens lekker voor zitten en lees eerst de rijtest of klik hier voor de video.



Zaterdag: Mijn auto: De Scirocco R van Antonie

En zoals gebruikelijk eindigen we op de zaterdagavond met een Mijn Auto video. Deze keer dook Casper in de auto bij Antonie die met een tamelijk zeldzame Scirocco R op kwam dagen. Coole auto, klik HIER voor de video of kijk direct hieronder.