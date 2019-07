Volvo roept 37.000 Nederlandse auto’s terug

Nee, geen 440, 460 of 480.

Een automerk kan nog zo zijn best doen om een goede auto te maken, heel af en toe sluipt er een klein foutje door. Het hoeft niet bijzonder erg te zijn, maar als er een kleine kans bestaat dat het verkeerd afloopt, wordt er meteen een terugroepactie opgezet.

Nu is het Volvo dat aan de beurt is. Wereldwijd moet de Zweedse autobouwer meer dan een half miljoen auto’s terugroepen. In Nederland zal het gaan om 37.000 auto’s. Wat is er nu aan de hand? Ten eerste is de actie preventief. Er is nog niets gebeurd, gelukkig. Maar het is mogelijk dat er motoronderdelen kunnen smelten en misschien zelfs vlam kunnen vatten, niet bepaald een wenselijke situatie.

Het gaat om auto’s die gebouwd zijn van 2014 tot 2019. De auto’s in kwestie zijn de V40, V60, XC60, V70, S80 en XC90. Let wel, het betreft alleen de modellen met viercilinder dieselmotor. Mocht je een dergelijke Volvo hebben en merken dat de motor iets hapert of dat er een vreemde geur van de motor afkomt (naast diesel), dan raadt Volvo aan om je ze zo snel mogelijk te togen naar de dichtstbijzijnde Volvo garage.

Het is overigens niet de eerste keer dat Volvo een terugroepactie onderneemt dit jaar. In januari van dit jaar werden er al 219.000 auto’s (V40, V60, XC60, V70, XC70, S80 en XC90) gebouwd tussen 2015 en 2016, terugroepen vanwege mogelijk brandgevaar dankzij een defecte brandstofleiding. In februari van dit jaar was het eveneens raak. Er werden 167.000 auto’s teruggeroepen vanwege een mogelijk defect aan het elektrische slot van de achterklep.