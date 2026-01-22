Dit kost het om een Audi RS6 (C7) te rijden in Nederland

De aanschaf is één ding, maar hoe zit het met het brandstofverbruik van een Audi RS6 (C7)?

Nu de C8-generatie inmiddels een aantal jaren onder ons is, heeft dat als prettig voordeel dat de C7 wat voordeliger is geworden. Op Marktplaats staan ze nog steeds niet voor bodemprijzen te koop, maar de goedkoopste Audi RS6 (C7) scoor je inmiddels voor een bedrag onder de 40 mille. Je moet je alleen niet laten afschrikken door de kilometerstand, want dit specifieke exemplaar heeft al meer dan twee ton gelopen.

Chrome in plaats van zwart

Het is bovendien een smakelijke uitvoering. Tegenwoordig is zwart-op-zwart de norm: van raamlijsten tot logo’s, alles moet donker zijn. Juist daarom mag je deze Audi RS6 (C7) op Marktplaats gerust een verademing noemen. Donkerblauwe kleur, chromen sierlijsten en zilverkleurige velgen. In combinatie met het lichte interieur is deze specificatie het tegenovergestelde van de bekende ‘plofkrakerconfiguratie’ die je zo vaak ziet.

Aanschaf en onderhoud even daargelaten: wat kost het nu om in 2026 met zo’n familiekanon rond te rijden? Op basis van data van Spritmonitor kunnen we een realistisch beeld schetsen van het verbruik. Als je het rustig aan doet, is een gemiddelde van 12,7 liter per 100 kilometer haalbaar. Dat komt neer op 1 op 7,87 met een gezinsauto van 560 pk.

In dit fictieve scenario rijden we 1.000 kilometer per maand. Je tankt uitsluitend Euro 98 tegen een prijs van €2,20 per liter. Dat betekent dat je elke vier weken ongeveer €280 aan brandstof verstookt. Gemiddeld, uiteraard. Want er zullen ritten tussen zitten waarin je vooral rustig rijdt, maar ook momenten waarop je de 4.0 biturbo V8 even de vrije loop laat. In dat laatste geval is de tank natuurlijk een stuk sneller leeg.

Naast de kosten voor onderhoud en eventuele reparaties is het dus goed om te weten dat je, afgerond naar boven, minimaal €300 per maand aan brandstof kwijt bent. En dat bij een maandelijkse afstand van slechts 1.000 kilometer met deze Audi RS6 (C7). Rijd je meer, dan loopt het bedrag vanzelf verder op.

Krijg je dat thuis verkocht als hoofd van het gezin of is dit toch niet te doen? Laat het weten in de comments!