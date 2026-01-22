Dit kost het om een Audi RS6 (C7) te rijden in Nederland

De aanschaf is één ding, maar hoe zit het met het brandstofverbruik van een Audi RS6 (C7)?
Nu de C8-generatie inmiddels een aantal jaren onder ons is, heeft dat als prettig voordeel dat de C7 wat voordeliger is geworden. Op Marktplaats staan ze nog steeds niet voor bodemprijzen te koop, maar de goedkoopste Audi RS6 (C7) scoor je inmiddels voor een bedrag onder de 40 mille. Je moet je alleen niet laten afschrikken door de kilometerstand, want dit specifieke exemplaar heeft al meer dan twee ton gelopen.
Chrome in plaats van zwart
Het is bovendien een smakelijke uitvoering. Tegenwoordig is zwart-op-zwart de norm: van raamlijsten tot logo’s, alles moet donker zijn. Juist daarom mag je deze Audi RS6 (C7) op Marktplaats gerust een verademing noemen. Donkerblauwe kleur, chromen sierlijsten en zilverkleurige velgen. In combinatie met het lichte interieur is deze specificatie het tegenovergestelde van de bekende ‘plofkrakerconfiguratie’ die je zo vaak ziet.
Aanschaf en onderhoud even daargelaten: wat kost het nu om in 2026 met zo’n familiekanon rond te rijden? Op basis van data van Spritmonitor kunnen we een realistisch beeld schetsen van het verbruik. Als je het rustig aan doet, is een gemiddelde van 12,7 liter per 100 kilometer haalbaar. Dat komt neer op 1 op 7,87 met een gezinsauto van 560 pk.
In dit fictieve scenario rijden we 1.000 kilometer per maand. Je tankt uitsluitend Euro 98 tegen een prijs van €2,20 per liter. Dat betekent dat je elke vier weken ongeveer €280 aan brandstof verstookt. Gemiddeld, uiteraard. Want er zullen ritten tussen zitten waarin je vooral rustig rijdt, maar ook momenten waarop je de 4.0 biturbo V8 even de vrije loop laat. In dat laatste geval is de tank natuurlijk een stuk sneller leeg.
Naast de kosten voor onderhoud en eventuele reparaties is het dus goed om te weten dat je, afgerond naar boven, minimaal €300 per maand aan brandstof kwijt bent. En dat bij een maandelijkse afstand van slechts 1.000 kilometer met deze Audi RS6 (C7). Rijd je meer, dan loopt het bedrag vanzelf verder op.
Krijg je dat thuis verkocht als hoofd van het gezin of is dit toch niet te doen? Laat het weten in de comments!
Reacties
escort77 zegt
Zet er dan ook meteen even de MRB, verzekering en onderhoud bij.
En zet dat dan af tegen bijv een nieuwe “verstandige” auto die je voor hetzelfde bedrag kunt kopen.
PunicaOase zegt
Benzine, MRB en verzekering zou ik niet echt wakker van liggen dat zijn geen verrassingen.. Het onderhoud daarentegen..
GJZ zegt
De auto kost 40K, en hou ook maar 25K achter de hand om dit hok rijdend te houden.
Een hoog verbruik voor een zeer middelmatig sturende auto…. Nee dank u ik bedank
kniesoor zegt
Eens, een fijn samengesteld exemplaar. Maar ja, die kilometerstand hè . . .
gerjan zegt
Mooie auto idd. Snap alleen dat lelijke grijze bekleding niet. Had dan ook bruinleer gedaan.
JanJansen zegt
Deze auto moet je lekker op LPG rijden.
Met mijn S4 ook gedaan, het scheelt zo ontzettend veel geld.
n0zem zegt
Wat een skeer exemplaar. 1 op 7 klopt wel ongeveer. En 1 liter olie op 1500 km.
V8Vantage zegt
Maar 1000 per maand? Gelukkig hebben ze ook een S6 diesel. Ook leuk en de eerste km vanaf de afrit kan die het de RS6 best lastig maken in NL. Misschien een verstandiger alternatief, afschrijving is toch al geweest.
madhatter zegt
Dit artikel loopt niet lekker. Die eerste paragraaf is taai
madhatter zegt
Nog vergeten te zeggen, maar ik dacht dat we echt inzicht in de kosten zouden krijgen
tonniejj zegt
Wat een inhoudsloze berichtgeving die de titel totaal niet nakomt. Kwaliteit gaat met flinke stappen achteruit, al was het dan ook meer het vermaak dan kwaliteit hier. Zelfs een autocorrectie toepassen / nalezen werd al niet gedaan. Maar prima, het vermaak was er wel. Tenminste geen taaie droge bende maar passie!
Echter doet dit artikel wel echt af aan vermaak en scoort imho een nieuw dieptepunt. Kosten in NL RS6 en dan alleen het benzine verbruik neerpennen :’(.
Wijdt wat meer woorden aan de echte kosten. Benzine kosten snapt elke zak aardappels bij een v8 biturbo 4×4 van 1950kg van 10j oud.
Wat zijn de verwachte kosten voor het onderhoud voor de komende 3 jaar als je dit in NL wilt rijden? En voor de passie en het vermaak, tel er nog een paar boetes bij op, 1 per kwartaal a 29km/u. En 3x toeter vervangen per jaar. De groeten!
moveyourmind zegt
Velgen meerprijs.
Waar heb ik dat eerder gehoord…