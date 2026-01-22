Autoblog.nl

Dit kost het om een Audi RS6 (C7) te rijden in Nederland

12 Reacties

De aanschaf is één ding, maar hoe zit het met het brandstofverbruik van een Audi RS6 (C7)?

Nu de C8-generatie inmiddels een aantal jaren onder ons is, heeft dat als prettig voordeel dat de C7 wat voordeliger is geworden. Op Marktplaats staan ze nog steeds niet voor bodemprijzen te koop, maar de goedkoopste Audi RS6 (C7) scoor je inmiddels voor een bedrag onder de 40 mille. Je moet je alleen niet laten afschrikken door de kilometerstand, want dit specifieke exemplaar heeft al meer dan twee ton gelopen.

Chrome in plaats van zwart

Het is bovendien een smakelijke uitvoering. Tegenwoordig is zwart-op-zwart de norm: van raamlijsten tot logo’s, alles moet donker zijn. Juist daarom mag je deze Audi RS6 (C7) op Marktplaats gerust een verademing noemen. Donkerblauwe kleur, chromen sierlijsten en zilverkleurige velgen. In combinatie met het lichte interieur is deze specificatie het tegenovergestelde van de bekende ‘plofkrakerconfiguratie’ die je zo vaak ziet.

Aanschaf en onderhoud even daargelaten: wat kost het nu om in 2026 met zo’n familiekanon rond te rijden? Op basis van data van Spritmonitor kunnen we een realistisch beeld schetsen van het verbruik. Als je het rustig aan doet, is een gemiddelde van 12,7 liter per 100 kilometer haalbaar. Dat komt neer op 1 op 7,87 met een gezinsauto van 560 pk.

In dit fictieve scenario rijden we 1.000 kilometer per maand. Je tankt uitsluitend Euro 98 tegen een prijs van €2,20 per liter. Dat betekent dat je elke vier weken ongeveer €280 aan brandstof verstookt. Gemiddeld, uiteraard. Want er zullen ritten tussen zitten waarin je vooral rustig rijdt, maar ook momenten waarop je de 4.0 biturbo V8 even de vrije loop laat. In dat laatste geval is de tank natuurlijk een stuk sneller leeg.

Naast de kosten voor onderhoud en eventuele reparaties is het dus goed om te weten dat je, afgerond naar boven, minimaal €300 per maand aan brandstof kwijt bent. En dat bij een maandelijkse afstand van slechts 1.000 kilometer met deze Audi RS6 (C7). Rijd je meer, dan loopt het bedrag vanzelf verder op.

Krijg je dat thuis verkocht als hoofd van het gezin of is dit toch niet te doen? Laat het weten in de comments!

  8. V8Vantage zegt

    Maar 1000 per maand? Gelukkig hebben ze ook een S6 diesel. Ook leuk en de eerste km vanaf de afrit kan die het de RS6 best lastig maken in NL. Misschien een verstandiger alternatief, afschrijving is toch al geweest.

  11. tonniejj zegt

    Wat een inhoudsloze berichtgeving die de titel totaal niet nakomt. Kwaliteit gaat met flinke stappen achteruit, al was het dan ook meer het vermaak dan kwaliteit hier. Zelfs een autocorrectie toepassen / nalezen werd al niet gedaan. Maar prima, het vermaak was er wel. Tenminste geen taaie droge bende maar passie!
    Echter doet dit artikel wel echt af aan vermaak en scoort imho een nieuw dieptepunt. Kosten in NL RS6 en dan alleen het benzine verbruik neerpennen :’(.
    Wijdt wat meer woorden aan de echte kosten. Benzine kosten snapt elke zak aardappels bij een v8 biturbo 4×4 van 1950kg van 10j oud.
    Wat zijn de verwachte kosten voor het onderhoud voor de komende 3 jaar als je dit in NL wilt rijden? En voor de passie en het vermaak, tel er nog een paar boetes bij op, 1 per kwartaal a 29km/u. En 3x toeter vervangen per jaar. De groeten!

