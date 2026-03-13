Autoblog Podcast #S2E7: goedkopere EV’s + duurste Audi RS3

De Autoblog Podcast is hier met seizoen 2, aflevering 7.

En zoals altijd bespreken Nico en Wouter het opvallendste autonieuws van de week. Van dure sporthatches tot elektrische bussen vol luxe en opvallende plannen van Renault: er gebeurt weer genoeg in autoland.

Een belangrijk onderwerp is de prijs van elektrische auto’s. Volgens nieuw onderzoek van Transport & Environment worden EV’s langzaam goedkoper, maar het gaat minder snel dan gehoopt. Mercedes komt ondertussen met iets opvallends: de volledig elektrische VLE. Dit luxe busje krijgt onder andere verwarmde captain seats, een groot 31,3 inch scherm dat uit het plafond komt en een batterij van 118 kWh.

Ook in Nederland gebeurt er iets nieuws. De politie zet drones in voor verkeerscontroles, bijvoorbeeld om inhalende vrachtwagens te betrappen. Verder bespreken Nico en Wouter een extreem dure Audi RS3 van meer dan 150.000 euro, mogelijke veranderingen in de youngtimer-regeling en de ambitieuze toekomstplannen van Renault. Dit en meer in de nieuwe Autoblog Podcast!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.