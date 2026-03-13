De lente komt eraan, dus koop deze goedkope supercar

Goedkope supercar is natuurlijk relatief. En kolder, want dat bestaat niet.

In aanschaf kan het misschien nog meevallen. Maar onderhoud, verzekering zijn andere grappen die er serieus in kunnen hakken. Om nog maar te zwijgen over de prijs van de benzine tegenwoordig.

MAAR. We laten ons niet tegenhouden door dat soort dingen. De beste dag om een supercar te kopen was gisteren zeggen we dan. Alles wordt toch alleen maar duurder, dus doe het maar gewoon. Zoals deze Lamborghini Gallardo die we vonden op Marktplaats.

Gele Lamborghini Gallardo op Marktplaats

Het is de goedkoopste Gallardo. En daarmee ook een krokant exemplaar. Wie fan is van OEM moet nu even wegkijken. Deze Lambo is niet helemaal origineel meer. De voorkant klopt nog. Loop je verder naar achteren dan kun je de zakdoeken erbij gaan pakken. Iemand vond het ooit een goed idee om de facelift-achterlichten op deze OG Gallardo te plakken. Niet fraai.

Het leuke van de vroege Gallardo is de motor. Wat minder bullet proof dan de later 5.2, maar de 5.0 klinkt veel mooier. Een prachtige hoge tiencilinder pitch. Bovendien is de 5.2 tot in den treuren gebruikt. Van de latere Gallardo en Huracan tot de Audi R8. Met de vijfliter ben je veel origineler. Telt ook mee. Vind ik.

Het is een oudje, 2003. De V10 heeft 62.571 kilometer gelopen. Met wat liefde (zet er asjeblieft de originele achterlichten op) is deze supercar klaar voor een nieuwe zomer. De winter gaan we achter ons laten en het voorjaar komt er weer aan. Prijstechnisch is het beter om een supercar in de winter te kopen. Maar dat heb je niet gedaan. Dus doe je het nu maar.

Voor 82.950 euro mag je deze gele Gallardo meenemen. Dat is het Lambo-effect. Waar een 360 Modena uit 2003 alleen maar duurder lijk te worden, kun je zo’n Gallardo nog oppikken voor bedragen ver onder een ton in euro’s.