Autoblog Spot van de Week: Alpina B4 S Edition 99

Deze überexclusieve Alpina heeft een (on-)Nederlandse tintje.

Het zat er dik in dat de Spot van de Week deze keer uit het zuidoosten van het land zou komen. De spots uit Maastricht stroomden namelijk binnen de afgelopen week. Niet geheel toevallig vond daar het afgelopen weekend Interclassics plaats. Dit trok veel bezoekers die zelf een leuke auto in hun bezit hebben.

De spot die we deze zondag in het zonnetje zetten is een Alpina. En niet zomaar eentje. Dit is een atypische Alpina. Waar het meestal stijlvolle en redelijk ingetogen auto’s zijn, geldt dat niet voor dit exemplaar. Deze is namelijk heel opvallend.

Wat je hier ziet is de Alpina B4 S BiTurbo Edition 99. Deze is een nog tandje scherper dan de B4 S, wat al een opgewaardeerde versie is van de B4. Het vermogen komt uit op 452 pk, wat meer is dan de M4 van die generatie. Dat geldt zeker voor het koppel van 680 Nm.

Het blok is overigens identiek aan dat van de B4 S, de Edition 99 heeft alleen wat extra pk’s dankzij een titanium Akrapovič-uitlaat. Dat scheelt ook 7 kg in gewicht, al ga je dat hoogstwaarschijnlijk niet merken. Je blaas legen voor vertrek heeft ongeveer hetzelfde effect.

Er zijn verder diverse aanpassingen aan het onderstel gedaan om te zorgen dat deze Alpina snaarstrak op de weg ligt. Ter verhoging van de stijfheid zijn er verstevigingen van de 3 Serie Cabrio en M3 gebruikt. Ook is er een extra robuuste stabilisatorstang.

Een belangrijk verschil met de M4: deze Alpina B4 S Edition 99 heeft aandrijving op alle vier de wielen. Bij Alpina had je de keuze tussen achterwielaandrijving en vierwielaandrijving en dit is dus een ‘Allrad’-uitvoering.

De Edition 99 was in ingetogen kleuren te krijgen, maar ook in Fire Orange. Die kleur kennen we van de E92 M3 GTS. De eigenaar van dit exemplaar dacht: ‘als je in iets bijzonders rijdt mogen mensen dat zien ook.’ Hij koos dus voor de meest opvallende optie: Fire Orange, met het optionele Heritage Design-kleurenschema.

Van de Edition 99 zijn er 99 gebouwd (dat had je misschien al door), waarvan dit de enige is op Nederlands kenteken. Sterker nog: het is überhaupt de enige Alpina B4 S Coupé op Nederlands kenteken. In ons land hoef je eigenlijk niet eens de Edition 99 te kiezen om iets unieks te hebben…

@spotcrewda pakt met deze spot de welverdiende titel Autoblog Spot van de Week. Volgende week zondag is er wederom een nieuwe aflevering. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Alle foto’s van deze Alpina bekijk je op Autoblog Spots!