Superzeldzame Carrera 4 Leichtbau te koop!

Deze superzeldzame Carrera 4 Leichtbau is heel erg extreem bijzonder en zeldzaam, maar zo ziet deze er niet uit.

Je hebt zeldzame Porsches en je hebt zeldzame Porsches. Kijk, natuurlijk, als je voor komt rijden in een Porsche 964, dan zal iedereen je een toffe peer vinden. Als je dan ook nog eens een 911 Carrera RS hebt, ben je nog toffer. De overtreffende trap is de Carrera RS 3.8, die is nog ruiger en zeldzamer.

Maar dat is niet de ultieme lichtgewicht 964. Dat is namelijk ede superzeldzame Carrera 4 Leichtbau. Ja, van de RS was ook een ‘Leichtbau’ (naast een iets minder spartaanse ‘Touring’). Maar de Carrra 4 Leichtbau is nog veel bijzonderder.

Overtreffende trap

Het is een extra lichte 911, gebouwd met rest-onderdelen van het Porsche 953-project. Sterker nog, het is de meest spartaanse en kale Porsche 911 die straatlegaal is. Het grappige is dat de Porsche er niet bijzonder uitziet, maar dat wel is. Neem het AWD-systeem, dat is niet afkomstig van de Carrera 4, maar van de 959.

De velgen zien eruit als de gewone 964-Carrera D90-wielen, maar zijn extra lichte magnesium wielen. De motor is de gewone 3.6, maar Porsche Exclusive (die de ombouw deed) pakte de beste blokken uit de serie, in dit geval moet de motor goed zijn voor zo’n 270-280 pk, alhoewel sommige bronnen spreken van minimaal 300 pk.

Het is dezelfde motor als in de 911 Carrera Cup-modellen lag, met een aangepaste ECU en open sportuitlaat. Porsche zelf geeft 265 pk op, dus je weet dat dat sowieso gehaald wordt. Het is niet alleen een van de zeldzaamste Porsches 964, ook de lichtste: 1.050 kilogram weegt deze speciale auto.

Prijs superzeldzame Carrera 4 Leichtbau

Van 1991 tot 1992 zijn er 22 exemplaren gebouwd. Dit exemplaar is heel erg bijzonder, want er is nauwelijks mee gereden. En dan bedoelen we dat er écht heel erg weinig mee is gereden: 73 kilometer.

Nu snappen we dat het voor de verkoopwaarde heel erg goed is. Maar, kom op. 73 kilometer met een auto waarbij de rijeigenschappen de USP zijn is zonde. Want zoals gezegd, visueel gezien is het gewoon een kale 964. Diegene die ‘m verkoopt moet dan ook verplicht het komende jaar tuinbonen eten. Als je niet wil genieten maar het wel kunt veroorloven, ga je maar tuinbonen eten.

De auto wordt geveild op Bring-A-Trailer. Op dit moment staat het hoogste bod al op 200.100 dollar. We weten zeker dat dit exemplaar daar (flink) overheen zal gaan. De advertentie kun je hier bekijken!

