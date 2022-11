Keihard Alpina nieuws voor december 2022

We gaan jullie leven completer maken met een potje keihard Alpina nieuws.

Nog twee nachtjes slapen en dan zitten we alweer in de laatste maand van het jaar. In Nederland betekent dat we naar extreem slechte muziek gaan luisteren en een lijstje samenstellen met bijzonder gemiddelde roomblanke Arische pop/rock-muziek. Ja, we hebben een probleem met de Top 2000. Maar in dit geval kan Alpina het leed voor ons verzachten. Die hebben namelijk heugelijk nieuws voor december 2022.

Keihard Alpina nieuws!

De naam Alpina zal vanaf 2025 gewoon onderdeel van BMW zijn, in plaats van een apart automerk. Zie het een beetje zoals Maybach is voor Mercedes. Nog steeds dik, maar minder onderscheidend. Uiteraard moeten we afwachten wat het uiteindelijk zal gaan worden, maar tot die tijd zijn we blij met al dit keiharde Alpina-nieuws.

Lavalina voor Alpina B4

Ten eerste de Lavalina-bekleding. Dat is de meest luxe bekleding van Alpina. Dat wordt in het eigen atelier op maakt gemaakt. Je ziet het weleens voorbij komen bij een Alpina B7, maar het is nu ook beschikbaar voor de B4 Gran Coupé en D4 S Gran Coupé. De Lavalina-bekleding is qua kwaliteit vergelijkbaar met dat van Rolls-Royce, maar dan heb je het in een onopvallende BMW. Vanaf december kun je het de Lavalina-bekleding ook krijgen in combinatie met de M-Sportstoelen.

Alpina Classic-wielen voor E30

Dan goed nieuws voor mensen die een ouder type Alpina hebben: er zijn weer wielen beschikbaar. Deze worden gemaakt door Ronal. De inmiddels iconische 20-spaaks velgen debuteerden in 1971 en zijn lange tijd bepalend voor Alpina’s geweest. In dit geval keert de Alpina Classic terug in de maat 7×16 en 8×16, een bescheiden breedsetje.

De wielen zijn uiteraard voorzien van een groot naafkap met slot en het ventiel in de naaf. Je kan die wielen nu bestellen! Nadeel: ze kosten 3 mille per set. Maar ze staan wel geweldig onder de E30 en die zijn volgend jaar sowieso 3 mille meer waard als je ;m netjes houdt, dus feitelijk gezien zijn gratis.

Prijs voor de DS S

Dan het derde keiharde Alpina-nieuws. Ze hebben een prijs gewonnen. De Alpina D5 S heeft een prijs gewonnen. Het is namelijk de sportiefste diesel ter wereld (in Duitsland). Toevallig hebben we in de commentsectie een fervente reaguurder (@alpina007) die zo’n apparaat heeft gehad, dus hij kan het beamen.

Bij de jaarlijkse Sport Auto-Awards won de Alpina D5 S de eerste plaats in de categorie sportieve diesels. De dikke BMW 5 Serie won de prijs voor de vierde keer op rij met een 42,3 procent van de stemmen. Nu zijn er tegenwoordig sportieve diesels meer, dus heel verrassend is het niet.

Klein prijsje (maar wel keihard Alpina nieuws)

De Alpina D3 pakte in de categorie ‘sportiefste auto tot 100.000 in de sedan-station-categorie’ de tweede plaats. Ook een mooie prestatie voor een garage in Buchloe. Enfin, tot zo ver het keiharde Alpina-nieuws van december 2022, op naar 2023!

