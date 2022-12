Autoblog Spot van de Week: Bugatti Chiron & Co

Kun je ook in het najaar nog dikke Arabieren-combo’s spotten in Europa? Jazeker!

Het hoogseizoen van autospotten ligt alweer een tijdje achter ons. Dit is dus niet de tijd van het jaar waarin je megadikke combo’s kunt spotten van Arabieren die de zomerhitte van eigen land ontvluchten. Toch kan ook spotterswalhalla Londen in het najaar nog voor een verrassing zorgen.

De kerstversiering hangt al op bij het hotel in Londen, maar @astonmartindriver wist toch een zomerse line-up te spotten voor de deur. Met een Bugatti Chiron en een Mercedes G 63 AMG 6×6 is het een typische Arabische combo. De Ferrari 812 GTS is een leuke bonus.

De Chiron en de 6×6 zijn inmiddels een bekende verschijning. Deze auto’s zijn van dezelfde Saoedische eigenaar, die de auto’s ieder jaar meeneemt tijdens de grote Arabieren-trek. De sjeiks strijken altijd eerst in Cannes neer, waarna ze vervolgens doorvliegen naar Parijs en Londen.

De auto’s worden dus vooral gebruikt om te flaneren door drukke straten. Dat is precies waar een Bugatti Chiron niet voor gebouwd is. En een G 63 6×6 nog minder. De eigenaar heeft natuurlijk een heel ander doel: indruk maken. En dat lukt met deze twee auto’s vast en zeker.

De Ferrari 812 GTS valt met zijn rode kleur een beetje uit de toon. Dat komt omdat deze van een andere eigenaar is. Deze auto komt namelijk niet uit Saoedi-Arabië, maar uit Koeweit. Er zijn dus meer Arabieren die ook in de winter nog in Londen te vinden zijn.

Het is in ieder geval een lekkere combo, zeker voor deze tijd van het jaar. Daarom verdient @astonmartindriver de titel Spot van de Week. Hij krijgt een mooi Autoblog-hoofddeksel thuisgestuurd, in de vorm van een pet of muts naar keuze.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!