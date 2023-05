Tesla advertenties vanaf nu ook een dingetje [incl video]

Nu Tesla doet aan advertenties, is het hek van de dam.

Als je écht heel erg succesvol bent, heb je geen reclame nodig. Je succes is je reclame, zeg maar. Tesla is een van de weinige merken die geen reclame hoeft te maken. Ja, ze verlagen de prijzen geregeld, maar verhogen die ook weer.

Dus dat is meer conjunctuur dan echte keiharde acties. En dan nog is het niet iets waar ze mee adverteren. Nu is het wel zo dat de eigenaar van Tesla tevens de eigenaar is van een van de grootste social media-platformen ter wereld.

Tesla reclame

Maar toch, je kan zat automagazines openslaan en geen Tesla-reclame tegenkomen. De keren dat je wel en aanbieding ziet voor een Tesla, is vanuit een tussenbedrijf (leasemaatschappij bijvoorbeeld) dat een aanbieding heeft met een Tesla. Een beetje net als met Apple. Apple zelf adverteert nauwelijks voor hun MacBooks of iPhones, maar tussenpartijen des te meer.

Maar voor Tesla komt er dus verandering in. Elon Musk heeft bevestigt dat het merk gebruik gaat maken van reclamefilmpjes, zoals collega @machielvdd al zei in dit artikel. We hebben nu ook het filmpje voor je. De eerste Tesla advertentie betreft eentje van Tesla Asia, dat een filmpje heeft gemaakt over Felicia. Zij is eigenaresse van een Tesla en is er supertevreden over! Om met Bert Visscher te spreken: “Je verwacht het niet, he?!!”

Visuele pulp

In twee minuten legt ze uit waarom de Model 3 zo briljant is. Uiteraard met een muziekje op de achtergrond dat lijkt op Philip Glass, maar dan besteld via Wish. Nu is het niet echt een keiharde Witte Reus, Duyvis of Tena Lady-reclame in de zin dat je 20 seconden kijkt naar visuele pulp.

Het is een soort introfilmpje voor de Model 3 en hoe iemand dat ervaart. Maar uiteraard wel met de intentie dat jij na het zien van het filmpje de auto gaat kopen. Maar in elk geval begint Tesla op deze wijze telkens meer op een normaal automerk te lijken.

Enfin, je kan de video hieronder bekijken:

Via: CarBuzz