Wordt het een magische dag voor de NL autosport?

We hebben het al vaker gezegd: het zijn gouden tijden voor de Nederlandse autosport. Voor onze jongere lezers is het wellicht doodnormaal dat een Nederlander in de F1 wint. Maar iedereen die wat ouder is dan Max, weet dat dit allerminst normaal is. Lange tijd moesten we de vuistjes dichtknijpen met een puntje van Gijs of Jos. Dit in schril contrast tot bijvoorbeeld onze Zuiderburen. Hoewel zij met minder zijn, hadden (en hebben) ze meer F1 coureurs, waarvan er ook nog enkelen wisten te winnen.

Nederland leek dan ook niet echt een land voor autosport. Te druk bevolkt, te veel belastingen, te calvinistisch voor een geldverslindende sport als racen. We hadden wel altijd al grote bedrijven, vroeger zelfs een groot oliebedrijf. Maar als die al sponsorden, gingen ze voor de ‘internationale appeal’. Voor Duitse of Amerikaanse sponsoren is het interessant om een Duitser of Amerikaan als uithangbord te hebben voor de thuismarkt.

Voor ING, Shell en Unilever is het ook interessant om een Duitser of Amerikaan te hebben als uithangbord, om de zichtbaarheid op die grote markten te vergroten. Tientallen miljoenen vloeiden naar Ferrari en Renault. Maar niet per se naar het steunen van de grootste talenten van eigen bodem.

Met Verstappen is al het bovenstaande helemaal anders geworden. Max zelf is niet alleen een landelijke maar een globale wereldster geworden. Bij NOCNSF gala’s en op de NOS nemen ze autoracen en Max opeens serieus. Huismoeders (m/v/i) kennen Max. Karten is nu een ‘normale’ sport die je gewoon kan doen (als je ouders een beetje geld hebben) zoals voetbal of tennis. Bedrijven zijn happiger op het sponsoren van nieuw talent. En het resultaat is zichtbaar in alle rangen en standen van de autosport.

Verschillende coureurs halen de F2 en/of rijden zich fabrieksteams binnen in de GT’s en sportscars. Naast Max rijdt nu ook de Vries in de koningsklasse. En we hebben sinds enkele jaren ook een ijzer in het vuur in de IndyCar Serie. Rinus Veekay heeft daar al een race gewonnen. Dit jaar gaat het wat minder voorspoedig, maar voor de race van het jaar later vanavond op de oval van Indianapolis, mag Veekay starten vanaf P2.

En dus…zou het een ongelooflijke dag kunnen worden voor de Nederlandse autosport. Max wint in Monaco, Rinus in Indianapolis? Over vijftig jaar zal er nog steeds over geschreven worden. In de klandestiene underground media buiten de dan dominante woke-cultuur die racen dan al lang verboden zal hebben om dan tenminste. De dag dat ‘wij’ allen even de wereld van de autosport domineerden.

De F1 Grand Prix van Monaco start vandaag om 15:00 uur. De Indy 500 gaat los rond kwart voor zeven. Make it happen…