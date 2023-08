Mercedes vindt verschil tussen Verstappen en Perez ‘opvallend’

Mercedes vindt het maar gek dat er zo’n groot verschil zit tussen Perez en Verstappen.

We hebben het gisteren al vrij uitvoerig gehad over Sergio Perez. De Mexicaan was wederom nergens in vergelijking met Verstappen in de kwalificatie. Een verschil van 1,3 seconden. Zoiets hebben we aan de voorkant van het veld niet meer gezien sinds Schumacher gehakt maakte van Lehto, Verstappen en Herbert.

Ooit reed Ayrton Senna in Monaco ruim 1,4 seconden sneller dan teammaat Prost in de kwalificatie. Maar dat wordt dan ook gezien als een van de meest bijzondere prestaties van de Braziliaan. Die in zijn carrière toch wel vaker zeer bijzondere dingen liet zien.

De ‘delta’ tussen Max en Checo is ook in de paddock onderdeel van gesprek. Toto Wolff benoemd het als ‘opvallend’ en zelfs ‘bizar’. De Oostenrijker tast in het duister over hoe het nou kan dat Verstappen opeens zoveel sneller is. Volgens hem is Perez immers ook een coureur die zichzelf in het verleden bewezen heeft:

Checo is not an idiot. We have seen it over these years, Checo is a Grand Prix winner and multiple Grand Prix winner and he was at Racing Point. So I cannot comprehend. I mean, we’ve seen that Max has destroyed everything that was with him. Maybe it’s his ability to create a car around himself that is just very tricky to control but fast if you can that makes those gaps, creates those gaps. But 1.3, I haven’t heard any obvious explanations. But yeah, odd. Toto Wolff, vindt het allemaal een beetje sus

Toto benoemt het niet letterlijk, maar insinueert natuurlijk stiekem een beetje dat Max’ RB19 traction control en launch control heeft. Zoals Schumacher’s Benetton dat had in 1994. Of in ieder geval dat Red Bull Verstappen voortrekt. Doch teambaas Christian Horner wuift het weg. Volgens hem waren anderen ook traag:

For whatever reason he [Perez] hasn’t quite the confidence that certainly Max has – I don’t think anybody has had the confidence Max has – so a harder session for him, but then there’s others around him who have struggled Christian Horner, weet dat Hamilton dertiende staat

Waarvan akte.