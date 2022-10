Elektrische Audi A2 bestaat dus gewoon echt

Wij wisten niet van het bestaan af van een elektrische Audi A2. Jij wel?

De Audi A2 en BMW i3 zijn allebei soortgelijke auto’s. Twee premiummerken die er eens goed voor gingen zitten en met een werkelijk innovatief concept op de proppen kwamen. In beide gevallen is het succes nogal matig geweest.

De Audi A2 flopte jammerlijk. Audi verloor zo’n 7 mille per gebouwde auto. De BMW i3 was ook niet een groot succes en is onlangs uit productie genomen.

Logisch

De BMW kon het ietsje langer uitzingen, mede dankzij de elektrische aandrijflijn die tussentijds verbeterd werd. Eigenlijk is de i3 de spirituele opvolger van de A2, Audi kwam zelf niet met een opvolger. In 2011 was er een hybride concept, maar die werd niet gebouwd. Toch, een kleine, slimme, luxe, efficiënte en guitige hatchback moet toch kunnen verkopen? Een elektrische Audi A2 klinkt dan ook heel erg logisch.

Het grappige is: wij dachten aan een elektrische Audi A2, maar daarin waren we blijkbaar dus niet de enige. Sterker nog, er zijn mensen geweest die de daad bij het woord hebben gevoegd en er eentje gebouwd hebben. In elk geval één persoon, want we vonden er eentje op Marktplaats!

Elektrische Audi A2

De A2 komt uit 2002 en is dus alweer 20 jaar oud. Man, wat gaat de tijd snel! In die jaren is er 226.500 km meegereden. Iets meer dan 10.000 km per jaar dus. Toen lag er nog een 1.4-motor, maar die ging eruit in 2012. In Duitsland is er toen een elektromotor in gelepeld plus een batterijpakket. Hoeveel vermogen en koppel de motor heeft en wat de actieradius is van de elektrische Audi A2: geen idee.

Gezien het feit de techniek uit 2012 komt, moet je er niet te veel bij voorstellen. Maar hey, wat maakt het uit. We zagen gisteren al dat een beetje fatsoenlijke EV als tweede auto al snel 20 mille kost. Dat terwijl deze A2 slechts een fractie moet opbrengen: voor minder dan 4 mille is ‘ie van jou! De advertentie kun je hier bekijken.

Check hier wat een piepjonge Richard Hammond van de Audi A2 vindt:

