Mercedes: “Voorstellen Red Bull voor 2026 hebben nul kans”

Mercedes is ervan overtuigd dat de voorstellen van Red Bull omtrent het motorenreglement van 2026 nul kans van slagen hebben.

En dus moet ook de Formule 1 langzaam maar zeker minder leuk worden gemaakt. In 2026 komen er nieuwe regels. Om heel kort door de bocht te gaan: de verbrandingsmotoren worden daarbij nog meer geknepen en de elektische component wordt belangrijker. Met dien verstande dat de MGU-K unit veel sterker wordt en de MGU-H helemaal verdwijnt.

Iets meer in detail: hoewel de 1.6 V6 turbo’s in basis blijven, wordt de limiet aan ‘energie’ die ze mogen gebruiken beperkt. Dit was beperkt op 100 Kg brandstof per uur. Maar het wordt nu 3.000 megajoule per uur. Uitgaande van circa 50 procent thermische efficiëntie betekent dit dat de output van de verbrandingsmotor ceteris paribus van circa 830 pk teruggaat naar 560 pk. De motoren zullen niet meer draaien dan iets boven de 10.000 toeren per minuut. Dat heeft namelijk geen zin, daar je dan wel meer lucht de motor in zou kunnen jagen, maar je toch niet meer brandstof de cilinders in mag spuiten. Saai dus.

De elektrische MGU-K component moet dit ‘compenseren’. Deze gaat van 120 kW naar 350 kW. Bovendien mogen de teams per ronde in plaats van 2 megajoule 9 megajoule naar de batterij ‘oogsten’. In theorie leuk, behalve dat de capaciteit van de batterij beperkt blijft tot 4 megajoule. Dit betekent dat als je vol gas geeft, de elektrische peut in theorie na een dikke tien seconden op is. Dit wordt dan weer ondervangen doordat op hogere snelheden de afgifte beperkt wordt. Maar goed, dan wordt het allemaal heel technisch. Engineering Explained doet het hieronder allemaal uit de doeken voor de nerds.

Enfin, waarom al deze ingewikkelde kunstgrepen als de fans alleen maar een blèrende dan wel jankende veelcilinder willen horen? De reden is de macht van de wokies op bedrijven. Het moet allemaal minimaal de zweem hebben van groen en goed voor de planeet. Ook als het allemaal windowdressing is. Dit is volgens sommigen de reden dat fabrikanten als Audi en Honda nu ook mee willen doen respectievelijk blijven.

Red Bull Racing ziet het echter allemaal niet zo zitten. Teambaas Christian Horner is vocaal in zijn weerstand tegen de nieuwe regels. Hij vergelijkt de voorgestelde power units met het monster van Frankenstein. Complexe, zware, bij elkaar geraapte technologie zonder de focus die je verwacht in de F1. Hij voorziet zelfs situaties waar auto’s op het rechte stuk terug moeten schakelen…Bizar, maar niet eens ondenkbaar als je de regels van dan zonder veranderingen toe zou passen op de power units van nu.

Red Bull is zoals bekend voorstander van de terugkeer naar een eenvoudig, voedzaam, ouderwets motorconcept. Horners grootste fan Toto Wolff gooit echter koud water op deze plannen van Red Bull. Hij denkt dat deze ingegeven zijn door angst. Horner zou bang zijn dat Red Bull Powertrains, ondanks hulp van Ford, niet opgewassen is tegen de technologische macht van Honda, Ferrari, Mercedes, Renault en Audi:

That’s not going to happen. Zero chance! Capital letters! I don’t know why these things are coming up. We’ve developed the regulations over many years with all the auto manufacturers being involved. A compromise that attracted Audi to finally join the sport, for Honda to stay in there. It’s the best possible case that one could imagine for Formula 1. Is it challenging? Our chassis designers are saying ‘how are we going to do this?’. But, zero. These regulations are not going to change anymore. They’re not going to be postponed anymore because the world needs to show innovation around sustainability, we need to reduce emissions and we are super excited. I think what frightens him more is that maybe his engine program is not coming along and maybe he wants to kill it that way. You always have to question what is the real motivation to say something like that. Toto Wolff, mist nooit een kans om Christian Horner van repliek te dienen

Waarvan akte. Zie jij de nieuwe regels wel zitten? Of zie je liever een V12 terugkeren op synthetische brandstof? Laat het weten, in de comments!