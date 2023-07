Mercedes: “Verstappen deed wraakactie op Hamilton”

Volgens Mercedes teambaas Toto Wolff deed Verstappen gisteren een wraakactie op Lewis Hamilton.

De Formule 1 werkt dit weekend weer een extra gevuld programma af en dat zullen we weten. Er is alweer het nodige gebeurd in de sessies die we tot nu toe gezien hebben. Een mooi optreden van Hulkenberg bijvoorbeeld, die laat zien dat zijn talent er nog altijd is en het podium verdient dat er wellicht nooit zal komen. De Duitser maakt gehakt van Magnussen en daarmee stiekem indirect ook een beetje van Mick Schumacher.

Een dominante Max die kennelijk alleen nog P1 kan pakken. Zij het met een klein beetje gedoe erbij met zijn teammaat in de Sprint. Een wisselvallig Mercedes en Ferrari, die af en toe snel zijn maar dan opeens weer helemaal niet. En een constant Aston Martin, dat helaas constant zo rond P4 en P5 zit en niet echt de volgende stap naar voren lijkt te kunnen maken.

Onbelicht bleef echter tot op heden een flashpoint in een ‘oude’ rivaliteit. Het lijkt alweer lang geleden, maar in 2021 was er de wisseling van de wacht. Verstappen nam het stokje over van Hamilton als dé man van de F1. De maatstaf waar alle anderen zich aan kunnen/moeten meten. Destijds ging dat middels een uitermate spannend jaarlang gevecht. Maar sindsdien spelen Hamilton en Mercedes een bijrol.

Toch kwamen de twee elkaar gisteren weer eens tegen op de baan, in de kwalificatie voor de Sprint. Hamilton ‘verpestte’ een snelle ronde voor Max door langzaam te rijden in de laatste bochten in voorbereiding op een eigen snelle ronde. Verstappen ging HAM voorbij, maar hield daarna de klepel erop zodat Hamiltons eerste bocht naar de galemiezen ging. De Brit kwam daardoor niet door shootout 1, of SQ1 zo u wilt.

Gezien de inconsistentie van Mercedes was het niet eens heel groot nieuws. Maar voor Toto Wolff was het dat wel. Hij spreekt bij Sky Sports F1 van een ‘wraakactie’ door Max:

De fout ontstond aan onze kant. De communicatie tussen ons en Lewis gaf hem niet de juiste informatie om aan de kant te gaan voor Max. Ik denk dat niemand een ander in de weg wil zitten. Als je dat doet volgt er altijd een straf, dus dat was zeker niet het doel. Aan de andere kant, het incident in bocht één was een wraakactie. Max’ enige doel was het verpesten van de ronde van Hamilton. De ene actie was wel opzettelijk, de andere niet. Toto Wolff, zit het allemaal nog hoog

Waarvan akte.