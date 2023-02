Verstappen verwacht een vleugje minder Audi in de Formule 1

Max Verstappen denkt dat de eigenschappen van de F1 auto’s in 2023 iets minder Audi in zich zullen hebben.

Hoewel de F1 reglementen voor 2023 niet zulke ingrijpende wijzigingen inhouden als die van 2021 naar 2023, veranderen er wel een paar dingetjes. In principe hebben deze vooral te maken met het tegengaan van porpoising. Het irritante gestuiter dat vorig jaar de kop opstak, was geen doen voor de coureurs, maar ook gewoon geen porum voor de fans. De snelste, meeste geavanceerde auto’s op aarde horen niet als een lowrider over de baan te hobbelen.

Zodoende heeft de FIA gestipuleerd dat de vloeren van de auto’s aan de uiteinden 15 millimeter hoger moeten zijn. Tevens moet de mond van de diffuser achter ‘hoger’ (lees: minder laag) geplaatst zijn en bovendien stijver zijn. Geen gerommel met flexende diffusers die een paar puntjes extra downforce pakken dus.

Al deze maatregelen, zorgen samen voor iets minder downforce vanaf de vloer en dus -zo is de logische gedachte- voor minder porpoising. Mits de teams geen manieren vinden om eromheen te werken tenminste. Maar in dat geval is er nog altijd een sensor, die de hoeveelheid porpoising meet. Teams die over de schreef gaan, worden keihard aangepakt.

Maar er is een misschien nog wel belangrijker wijziging dan deze aerodynamische tweaks. Pirelli heeft namelijk ook de banden voor 2023 lichtjes aangepast. Het zwarte goud is altijd een heet hangijzer in de sport. Sommige teams en misschien zelfs coureurs, zijn gebaat bij harder rubber. Anderen zijn juist gebaat bij zachtere compounds.

Voor afgelopen jaar, is Pirelli ‘natuurlijk’ een beetje op zeker gegaan. Wat de nieuwe, zware auto’s met veel downforce vanaf de vloer gingen doen op de banden was immers niet geheel te overzien. De ‘veiligheidsmarge’ kan met een jaar data achter de rug wat aangepast worden. Voor 2023 zullen de banden gemiddeld genomen naar verluidt wat zachter zijn dan in 2022.

Max Verstappen ziet dit wel zitten. Want, hoewel hij het niet geheel toeschrijft aan de banden, geeft hij aan dat de RB18 vooral in het begin van het seizoen last had van Audiesque onderstuur. Het was dan de combinatie van een zware auto en de harde Pirelli band die elkaar versterkten en dit veroorzaakten. Volgens Max Verstappen is onderstuur nooit snel:

Het grote probleem vorig jaar waren niet specifiek de banden, het was ook gewoon het gewicht van de auto. Dat lag erg hoog en dat zorgde ervoor dat de voorkant van de auto als het ware lui werd. Toen we dat gewicht een beetje begonnen kwijt te raken, werd de auto wat wendbaarder. En dat is hoe de auto snel gaat zijn, want ik heb nog nooit in mijn leven in een auto gezeten die en onderstuur heeft en snel is tegelijk, in welk kampioenschap dan ook. Met de nieuwe banden van Pirelli denk ik dat er een kleine verbetering is. Een stap in de goede richting in ieder geval. Max Verstappen, houdt niet van onderstuur

Een vleugje minder Audi dus in de Formule 1 dit jaar. Maar hoe moet dat nou verder in 2026? Wordt voorwielaandrijving of quattro dan toegestaan in het reglement? Of stapt Audi met de EV-wende eindelijk volledig over op premium RWD? De tijd, zal het leren.