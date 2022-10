Ferrari: “Verstappen titel afpakken zou verkeerd zijn”

Ferrari denkt dat Verstappen de titel van 2021 afpakken verkeerd zou zijn.

De FIA is op dit moment een soort Sinterklaas geworden voor alle teams die geen Red Bull heten op de grid. Het is een beetje een cynische opmerking, maar de straf die het beste team van dit jaar boven het hoofd hangt, is een cadeautje voor de rest. De een zijn dood is immers de ander zijn brood. Een waarheid die zeker ook geldt in de dog eat dog wereld van de Formule 1.

Net als bij de zak van Sinterklaas, weten degenen die in spanning afwachten op de cadeau’s, nooit precies/zeker wat er nu gegeven zal worden. Gisteren schreven we al over Mercedes, dat op allerlei manieren aandringt op een zware straf. Bij Das Haus dreigen ze zelfs om als er een lichte straf komt zelf ook maar het budgetcap te breken.

Ook Ferrari heeft aangedrongen op een zware straf. Echter bij de Scuderia, is men er niet voor om Max Verstappen zijn titel af te pakken. Teambaas Mattia Binotto geeft namelijk toe dat dat een beetje lastig zou zijn qua PR en dergelijke:

Ongeacht het team en de situatie die moet worden geanalyseerd, denk ik dat het moeilijk is om het resultaat van een wereldkampioenschap terug te draaien, nadat het gevecht op de baan en alle ceremonies en vieringen al gehouden zijn. Mattia Binotto, vindt Max de echte kampioen van 2021

Wat hierbij ongetwijfeld helpt is dat Ferrari zelf niet zoveel te winnen heeft bij het afpakken van Max’ titel. Die zou dan namelijk logischerwijs naar Hamilton en Mercedes gaan en niet naar Ferrari. Wat Ferrari echter wel zou helpen, is als Red Bull wat afgeremd wordt in de ontwikkeling van de auto door de auto. Laat dat nu toevallig ook net zijn waar Binotto ook voor pleit:

Naar mijn mening zal er een straf moeten komen die het vermogen om de auto te ontwikkelen, verhindert. Anders blijft het voordeel ook in de komende jaren bestaan en racen we niet met dezelfde middelen. Mattia Binotto, wil de veugels van Red Bull bijknippen

Waarvan akte…