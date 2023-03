Opfrisbeurt Golf 8 onderweg: jouw leasert opgefrist

Er is een opfrisbeurt voor de Golf 8 aanstaande. Dit gaat er allemaal gebeuren.

De Volkswagen Golf is al jaren de bestseller van het merk uit Wolfsburg. De laatste tijd gaat het ietsje minder. De markt is dan ook totaal anders. Iedereen moet een EV (Volkswagen ID3), wil een crossover (Tiguan) en kiest voor een elektrische crossover (ID4). Dat is het niet alleen. De Volkswagen Golf 8 komt uit de tijd dat ze de puinhopen van dieselgate moesten opruimen. Het merk zette in op veel EV’s in korte tijd.

Vandaar dat de Golf 8 niet een enorme stap voorwaarts is ten opzichte van de Golf 7. Ja, er zijn nieuwe motoren, nieuwe features en een nieuw uiterlijk, maar er is ook veel bij het oude gebleven. Denk aan de wielbasis en spoorbreedte, bijvoorbeeld. De Golf is veel te goed om te zeggen dat het een flop is, maar het leek er een beetje op alsof ‘ie niet de aandacht heeft gekregen die de vorige generaties wel kregen.

Nieuw stuurwiel

Dat wordt rechtgezet met de Golf 8 opfrisbeurt. Volkswagen is op dit druk moment druk aan het testen met de vernieuwde C-segmenter. Dat meldt Carscoops. Er gaan een behoorlijk aantal dingen veranderen. Om te beginnen het uiterlijk.

Verwacht daar geen enorme wijzigingen. Bij Volkswagen is het design bijna altijd een evolutie, geen revolutie. Denk aan de wijzigingen die de ID3 facelift heeft gekregen en je zit behoorlijk warm. Dus een andere bumper, koplamp, setje wielen en dergelijke.

Dit is het huidige interieur

Verwacht wel grote veranderingen bij het interieur. Dat zal namelijk flink op de schop gaan. Of ze zoals bij de VVD plegen te zeggen: het interieur wordt keihard aangepakt!”. Het interieur zal opgetrokken worden uit mooiere materialen. Het is nu niet slecht in de Golf 8, maar vroeger was het een USP van de Golf.

Tegenwoordig is het ‘conform de klasse’. Belangrijker is dat het oude infotainmentsysteem op de schop gaat. Er komt een nieuw scherm van 12 inch voor de standaard modellen en maar liefst 15 inch voor het uitgebreide systeem. Belangrijk is dat Volkswagen ook afstapt van de goedkope touchpads. Dat worden nu gewoon weer premium knopjes. Dit stuurwiel gaat zijn weg vinden naar allerlei producten van Volkswagen. Dus niet alleen Golf-rijders gaan het voordeel ervaren.

Daarnaast komen er ‘slimme luchtventilatieroosters’, die rekening houden met waar de persoon in kwestie zit. Zo kun je effectiever verkoelen (of verwarmen), terwijl je minder energie verbruikt. Ook de brigade aan rijassistenten zal men uitbreiden in Wolfsburg.

Techniek Golf 8 opfrisbeurt

Dan de techniek. De Golf 8 staat nog altijd op het MQB Evo-platform. Dat zal een kleine update krijgen. Reken dus op meer comfort en een stabielere wegligging. De motoren zijn in basis allemaal oude bekenden. Logisch, VW zal natuurlijk geen nieuwe benzinemotoren ontwikkelen.

De Golf 8 wordt namelijk de laatste Golf met de ouderwetse plofmotor. De motoren zullen wel iets aangepast worden, reken dus op iets meer vermogen en minder uitstoot dankzij een grotere mate van elektrificatie. Het begint met de 1.0 eTSI driecilinder, daarboven staat een 1.5 eTSI. De 2.0 TSI zal uiteraard terugkeren voor de Golf GTI en de Golf R.

Naast de milde hybrides zijn er ook plug-in hybrides. Daarbij neemt Volkswagen eindelijk afscheid van de 1.4 TSI. Dat zal een 1.5 TSI gaan worden. Ook wordt de zestraps DSG vervangen door een zeventraps DSG. Qua vermogen zal het oplopen tot maar liefst 272 pk.

Geheel elektrische versies als de oude e-Golf komen er niet, simpelweg omdat er voor hen die dat wensen, er een ID3 is. Wat ook nog niet zeker is, is de terugkeer van de TDI-motor. In Nederland is deze geheel uitgefaseerd voor de Golf.

Dan allen nog de introductiedatum. We gokken op het einde van dit jaar de eerste foto’s en een marktintroductie begin volgend jaar.

