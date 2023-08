Interessante ontwikkelingen in de automarkt: dit zijn er 4!

Van Defenders die steeds meer in trek zijn tot koopjes uit Zweden: dit zijn een aantal interessante ontwikkelingen die nu spelen in de automarkt.

De automarkt is continu in beweging en dat is altijd fascinerend. Sommige ontwikkelingen zijn vooral interessant voor de verkoper, andere weer voor de koper. Maar zelfs als je niks te kopen of verkopen hebt, is het leuk om te weten wat er speelt.

Daarom kijken we in dit artikel naar een aantal interessante ontwikkelingen in de automarkt. En dan hebben we het niet over tweedehands Polo’s die duurder zijn geworden, we kijken vooral naar de markt van liefhebbersauto’s.

Om erachter te komen wat er op dit moment speelt in deze markt hebben we de hulp ingeschakeld van iemand die er middenin zit: Mike Ruggenberg van Collecting Cars. Hij noemt vier interessante ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn.

Stijgende én dalende Porsches

De Porsche-markt is een wereld op zich, waar altijd interessante dingen gebeuren. Wat je waarschijnlijk al wist: de Carrera GT zit de laatste tijd flink in de lift. Twee á drie jaar geleden had je er nog eentje voor minder dan een miljoen, nu zit je al snel op 1,5 tot 2 miljoen. Deze ontwikkeling ontstond in de Amerikaanse markt en Europa en Nederland volgt.

De Carrera GT is echter niet de enige Porsche die flink gestegen is: ook de 964 is een duidelijke stijger. Tot twee jaar geleden kon je er prima eentje voor minder dan 60 mille. “Nu heb je geluk een net exemplaar onder de 70k te vinden, met uitschieters tot boven de 100k voor C2’s en C4’s met handbak,” aldus Mike.

Aan de andere kant zijn er ook Porsches die juist zakken in prijs, vooral de oudere F- en G-modellen. Mike: “Begin dit jaar is een een verschuiving geweest en met name de F-modellen zijn weer in waarde gedaald. Meest opvallend zijn de Ölklappes die eerder wel wat steviger in de markt lagen.”

Land Rover Defenders

Een auto die bijna net zo iconisch is als de Porsche 911 is de Land Rover Defender. Ook dat zie je in de prijzen terug. Er wordt steeds meer betaald voor Defenders. “Bij Collecting Cars vallen ze zelf onder de groep auto’s die bij ons de meeste reacties en interesse opwekt,” zo vertelt Mike. “En dat is bijzonder om te zien als je tegelijkertijd ook veel exotisch aanbod hebt lopen.”

Amerikaanse kopers

Prijzen van modellen veranderen altijd, maar er is ook een verschuiving te zien qua kopers. Zo is er op de Europese markt steeds meer interesse vanuit de VS. Door de opkomst van online autoveilingen weten Amerikanen de Europese auto’s steeds beter te vinden. Zoals hierboven al genoemd, is dat een van de redenen dat de Carrera GT’s in de lift zitten.

Dit is een positieve ontwikkeling voor Europese verkopers: “De marktwaardes van bijvoorbeeld E30 M3’s, de oudere Lamborghini’s en Ferrari’s liggen daar een stuk hoger, en met de dalende prijzen voor het verschepen (sinds COVID) geeft dit mogelijkheden aan verkopers om deze auto’s een stuk makkelijker aan Amerikanen aan te bieden.”

Zweedse kroon

Ook interessant is de Zweedse markt, omdat ze daar hun eigen munteenheid hebben. In 2021 stond de Zweedse kroon ongeveer gelijk aan de euro, maar sindsdien is de kroon steeds minder waard geworden. Dat heeft ook invloed op de automarkt, observeert Mike. “De prijzen liggen daar een stuk gunstiger voor ons Europeanen dan je zou denken. Ik durf haast te zeggen dat je door de kroon standaard 10 tot 15% korting lijkt te hebben in de automarkt.” Het mooie is: de prijzen zijn niet alleen gunstig in Zweden, er is ook veel aanbod. In ieder geval bij Collecting Cars, die een team heeft zitten in Zweden.

Er zijn natuurlijk nog veel meer ontwikkelingen in de automarkt te noemen, maar dit zijn er in ieder geval vier die op dit moment opvallen. We zouden zeggen: doe er je voordeel mee!

