Autoblog Spot van de Week: Porsche 911 Von Schmidt

Een prachtige restomod van eigen bodem vertoont zich in Oisterwijk.

Zeg je 911 restomod, dan zeg je Singer. In Nederland hebben we echter ons eigen Singer, namelijk Von Schmidt. Dit Brabantse bedrijf doet ook hele gave dingen met een Porsche 911. Een fraai voorbeeld hiervan is gespot in het Laren van Brabant: Oisterwijk.

Deze Von Schmidt dateert uit 2018 en het betreft de derde creatie ooit van het bedrijf. Het uitgangspunt voor deze restomod was een zwarte 911 Carrera 4 uit 1991. Zo staat de auto ook nog gewoon op kenteken, maar het is eigenlijk een compleet andere auto geworden.

Dat begint al met de motor. De zuigers en cilinders van de originele 3.6 zijn vervangen door die van een 993 RSR, waardoor het nu een 3.8 is geworden. Verder is het blok voorzien van een GT3-krukas, een custom injectiesysteem, een groter gasklephuis en meer. De exacte specificaties van dit exemplaar weten we niet, maar waarschijnlijk levert de zescilinder ruim 300 pk.

Net als de creaties van Singer heeft deze Von Schmidt een ‘backdated’ look gekregen. De auto ziet er dus uit als een oer-911, terwijl het een 964 is. De klassieke look wordt afgemaakt door een chromen accenten en velgen in Fuchs-stijl.

Von Schmidt levert geen half werk, want de auto is op vrijwel alle punten aangepakt, van het onderstel en de besturing tot de airco. Uiteraard heeft ook het interieur een complete make-over gekregen. Op de foto’s is er niet zoveel van te zien, maar deze auto heeft een fraai oranje interieur gekregen.

Von Schmidt heeft tot dusver nog maar 11 van deze restomods gebouwd, dus dit is een hele bijzondere verschijning. Een unieke verschijning zelfs, want alle exemplaren zijn natuurlijk anders. Meer dan genoeg reden om deze Von Schmidt uit te roepen tot Spot van de Week.

Spotter @ecnerualcars krijgt daarom een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

