Rolls-Royce onder de busjes doet 0-100 in 3,9 seconden

Zitten als een koning en ondertussen sneller naar 100 sprinten dan supercars van nog niet eens bizar lang geleden. Het kan allemaal met de Rolls-Royce onder de busjes.

Een MPV kopen is vaak geen vrijwillige keuze. Het is namelijk dé manier om veel personen, met name grote gezinnen, in één auto kwijt te kunnen en daarvoor heb je nou eenmaal die ruimte nodig. Ook wordt er niet echt gelet op sportiviteit en dat soort ongein: je moet wat reserve hebben om het gewicht voort te stuwen, maar rijgedrag en baanbrekende dragstrip-tijden kun je vergeten. Behalve dan als je een S-Max 2.5 of R63 AMG koopt, maar die auto’s zullen nooit het beste platform zijn voor de gebruikte motor vanuit een prestatiestandpunt.

Luxe MPV

Als je eenmaal de basis hebt voor een grote MPV-achtige auto, kun je ook kiezen om die ruimte erg royaal in te richten voor minder passagiers. Dat idee lijkt in Azië aan te slaan. Toyota bouwt al sinds jaar en dag de Vellfire en Alphard, twee zeer luxueuze ‘busjes’. China adopteerde dit idee en de markt der omgebouwde luxe V-Klasses is daar ongekend. Vandaar dat Chinese merken nu zelf ook aan de slag gaan en het resultaat van Geely-dochter Zeekr kenden we al.

Zeekr 009 Grand

Sterker nog: de Zeekr 009 maakt het mogelijk voor Volvo om de EM90 te bouwen, die ook plaatselijk verkocht gaat worden. En da’s een behoorlijk luxueus ding, dus komt Zeekr nu met een eigen alternatief in de vorm van de Zeekr 009 Grand. En bij deze versie is de luxe écht ongekend.

Van buiten schreeuwt de Zeekr 009 Grand niet zo van de daken wat er zich binnen af speelt. Sterker nog: de getinte achterruiten laten het lijken alsof het er helemaal niks gaande is. Enkel de Rolls-Royce-esque putdekselvelgen en de LiDAR-scanner vallen op, verder is de Grand juist iets bescheidener dan de normale 009 door het zwartlakken van die gargantueske grille. Over die getinte ramen gesproken: die zijn elektronisch getint, Zeekr noemt het ‘gordijnglas’. Je kan ervoor zorgen dat ze in de meest getinte stand maar 0,5 procent licht doorlaten. Je kan kiezen uit tien niveaus tint.

Zeekr 009 Zeekr 009 Grand

Vierzitter

Vanuit praktisch oogpunt is de Zeekr 009 meer een traditionele MPV. Zes stoelen die alsnog in goed comfort opgesteld staan. De Grand is dus minder praktisch qua hoe veel mensen je mee kan nemen, maar oh zo rianter qua ruimte voor de mensen die je wél meeneemt. De twee luxe zetels van de tweede rij verhuizen naar halverwege de derde rij en dus is er ruimte voor een tussenschot om je af te schermen van de bestuurder en meer beenruimte dan een Amsterdams appartement van 1.000 euro per maand. Ook zit er een camerasysteem ingebouwd waarmee deze ruimte ook nog eens een soort rijdende conferentiezaal wordt.

De normale 009 had al een groot televisiescherm achterin die je net als het grote scherm achterin de nieuwe 7 Serie naar beneden kon laten komen. Door het tussenschot in de Zeekr 009 Grand is er ruimte voor iets veel groters, namelijk een 43 inch(!) groot scherm. Sommige auto’s hebben een motor van Yamaha, de 009 Grand heeft speakers van Yamaha. 31 stuks, welteverstaan. Gecombineerd met het 43 inch scherm kan je je Pathé-abonnement wel omzetten naar een Pathé Thuis en lekker achterin je bus films kijken.

De zetels van de Zeekr 009 Grand bestaan uit elf kussenlagen en zijn op 24 manieren verstelbaar. Van loungestoel tot comfortabele fauteuil: het kan allemaal. Klaptafeltjes, een koelkastje en allerlei schermen om de functies te bedienen zijn redelijk bekende features. Wat we minder vaak zien: marmeren sierstukken vervaardigd uit marmer uit de Himalaya, met de hand afgewerkt en gepolijst. Oh ja, en je krijgt een ingebouwde bloempot mét bloem! Toe maar.

Comfort en snelheid

Net als de normale 009 en het hele merk Zeekr heeft de 009 Grand de beschikking over een volledig elektrische aandrijflijn. De normale 009 kon al in 4,5 seconden sprinten naar de 100 dankzij 544 pk. De e-motoren van de 009 Grand zijn nog verder opgevoerd naar een niet misselijke 789 pk. De Grand sprint daarmee nóg sneller naar de 100, in 3,9 seconden welteverstaan! Dat is even snel als de Ferrari 360 Modena. Dankzij de 800V-architectuur kun je 500 kilometer rijbereik bijladen in 12 minuten, terwijl de volledige actieradius zo’n 702 km bedraagt volgens de Chinese WLTP genaamd CLTC.

Maar het kopen van een luxueuze MPV voor zijn snelheid is een beetje hetzelfde als gezond eten bij de McDonalds: het kan, maar dan heb je eigenlijk de verkeerde keuze gemaakt. Geen zorgen, Zeekr heeft de 009 Grand zo ontworpen dat ‘ie snel én comfortabel kan zijn. De bus strijkt drempels helemaal plat om uit te komen op wat Zeekr een ‘de rijkwaliteit van een magisch tapijt’ noemt. Dat is het resultaat van luchtvering met twee luchtkamers, maar ook de LiDAR-scanner die de oneffenheden van de weg in kaart brengt en binnen milliseconden de dempers zo aanpast dat je drempels en kuilen niet eens voelt.

Eerlijk is eerlijk, het heeft iets cools, zo’n überluxueuze bus bedoeld om passagiers tot het einde te verwennen. Helaas is het in dit geval enkel cool voor de Chinezen, die de bus mogen kopen voor 789.000 Chinese renminbi (104.172 euro).