BREEK: Volkswagen is jarengelang gehackt door China

Volkswagen is jarenlang gehackt door China. Op een gegeven moment maakten de hackers een fout en werd het spiedende gespuis betrapt.

Het leek er lange tijd op dat de grootmachten van de wereld het wel aardig met elkaar konden vinden. Natuurlijk waren er altijd wel wat spanningen. Maar ach, wij besteedden onze productie van alles uit aan China. Zij kochten Amerikaanse staatsobligaties waardoor wij lekker op de pof konden blijven leven. En ondertussen was Rusland een beetje de dronken oom op het verjaardagsfeest. Een beetje irritant, maar ook wel guitig en onschadelijk.

19.000 documenten

Helaas staan de dingen dezer dagen wat meer op scherp. Het besef daalt in dat onze vrinden aan de andere kant van de wereld, wellicht niet altijd onze vrinden zijn. Zo komt nu ook naar buiten dat Volkswagen lange tijd zo lek als een mandje was. Chinese hackers zaten met hun grijpgrage tengels onder het dekbed te voelen naar de kroonjuwelen van de Duitse autogigant. Met name waren zij geïnteresseerd in EV-technieken, maar ook versnellingsbakken en de waterstofauto. Ze zouden maar liefst 19.000 documenten hebben buitgemaakt.

Leger

Der Spiegel bericht dat de oorsprong van de hackers kon worden herleid tot Peking en het Chinese leger. Men zou digitaal zijn binnengedrongen via een Volkswagen fabriek in Mexico en van daaruit dieper en dieper de krochten van Volkswagens digitale domein zijn binnengedrongen. Op een gegeven moment maakten de hackers echter een fout. Door die fout werd opeens heel veel capaciteit gevraagd van Volkswagens systemen. Dat viel een medewerker op.

Als de bespioneerde de spion wordt

Daarna ging dit spionageverhaal op James Bondesque wijze door. Na de ontdekking besloot men niet meteen keihard in te grijpen, maar eerst een te kijken wat de hackers deden. Men kwam er achter dat de spionnen ‘gewone werkdagen’ maakten, zoals Dolly Parton zou zeggen. Pas maanden later is een ‘open hart operatie’ uitgevoerd om de systemen te vrijwaren van de indringers. Twintig man (m/v/i) waren een weekend kwijt aan deze operatie. Het bespieden heeft voor zo ver bekend van 2010 tot 2015 geduurd.

China ontkent

China ontkent overigens betrokkenheid, uiteraard en noemt het een ‘schande’ dat deze ‘valse beschuldigingen’ geuit worden. Gezien de evidente bewijslast vrij walgelijk, maar dat is kennelijk hoe het werkt in dit spelletje met dit soort lieden. Zwart op wit bewijs maakt daar ook geen verschil in. Men dicteert liever de waarheid met een bak macht, dan die te onderzoeken en te erkennen.

De realiteit is inmiddels wel pijnlijk

Inmiddels is het natuurlijk wel zo dat Volkswagen waarschijnlijk beter de Chinese EV startups kan hacken voor wat goede ideeën. Dat dan weer wel…In Wolfsburg gaat het namelijk nog moeizaam met de ‘wende’. In China knalt de ene na de andere EV fabriek uit de grond. Koop dan?