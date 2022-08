Autoblog Spot van de Week: Porsche 992 GT3 RS

Deze keer een primeurtje in de Spot van de Week: de allereerste 992 GT3 RS die in het wild gespot is!

De afgelopen week hebben we een aantal hele interessante onthullingen voorbij zien komen. Wat dacht je van een handgeschakelde Koenigsegg, de laatste Bugatti met een W16 of een McLaren met een V10? Toch is de meest besproken auto van de week waarschijnlijk de nieuwe 992 GT3 RS.

De meesten van ons moeten een mening vormen op basis van plaatjes, zo niet spotter @larsmolema12345. Hij kwam namelijk twee dagen na de onthulling al een 992 GT3 RS tegen in het wild. Daarmee heeft een primeurtje te pakken.

Lars werd ingehaald door deze GT3 RS op de Autobahn. Het gaat uiteraard nog om een exemplaar van Porsche zelf. Zo kort na de onthulling rijden ze soms nog rond met camouflage, maar dat is gelukkig niet het geval. Daardoor zien we de nieuwe GT3 RS in volle glorie.

Dit exemplaar is voorzien van alle toeters en bellen. Mét striping en Weissach Package dus. Dat laatste is een optie van ruim 38 mille (inclusief rolkooi). Mocht je het nog niet weten: dit pakket kun je eenvoudig herkennen aan de carbon motorkap en dito dak. Dit gaan we waarschijnlijk nog vaak zien, want het schijnt semi-verplicht te zijn als je op de lijst wil komen.

Op de eerste klantenexemplaren is het nog een maandje of drie wachten. Dat is waarschijnlijk net te laat om het einde van het Nürburgringseizoen mee te pakken. Maar als je volgend jaar een bezoekje brengt aan de Nordschleife kom je er ongetwijfeld een paar tegen.

Lars hoeft daar niet op te wachten, want hij heeft zijn eerste al gespot. Zijn spot wordt bij deze bekroond tot de Autoblog Spot van de Week. We zorgen dat er een mooie Autoblog-pet wordt thuisbezorgd bij Lars.

Meer foto’s van deze spot bekijk je op Autoblog Spots