M3 van 3D Design is eigenlijk mooier dan origineel

Deze M3 van 3D Design is behoorlijk ingetogen en vrij subtiel.

Als je uit een Golf R gegroeid bent, maar een Porsche 911 nog eventjes te ver gegrepen is, is de BMW M3 altijd een toffe optie. Net zo praktisch als een 3 Serie, maar dan veel ruiger, sneller, spectaculairder en leuker. Qua prijs scheelt het ook, een M3 heb je voor 128 mille, een 911 is minimaal 160 mille. Een Golf R met een paar opties is tegenwoordig 80 mille, dus op zich is zo’n M3 best een goede aanbeiding.

Je zal dus zeker niet de enige zijn die een BMW M3 voor de deur heeft staan. Het kan dus zijn dat je je wil onderscheiden van de andere M3’s. Je kan bij BMW Individual terecht voor speciale kleuren voor interieur en exterieur. Maar je kan natuurlijk ook middels wat aftermarket specialisten je M3 sneller, beter en dikker maken.

BMW M3 van 3D Design

Als je dat op subtiele wijze wenst te doen, moet je aankloppen bij het Japanse 3D Design. Die hebben een iets andere kijken op auto’s modificeren. Zij voegen enkele (dure) onderdelen toe. Dus geen extreme spoilers, rare velgen of heftige bodykits. Denk meer aan dikkere doch eenvoudigere wielen, wat koolstofvezel accenten, subtiele verlagingen en een eenvoudig motorkuurtje.

3D Design is niet goedkoop (integendeel), maar de kwaliteit en pasvorm is wel top. Op de foto’s valt dat niet direct op, maar het geeft de auto, een M3 in dit geval, een OEM-esque look. Het is dikker, maar ziet er niet getuned uit. Ook hier zijn er carbon-versieringen voor de diffusor, achterspoiler, sideskirts en splitter aan de voorzijde. Enige dissonant zijn de canards op de bumpers, dat ziet er een beetje maf uit. Maar ach, als het functioneel is mag het van ons.

Stance

De stance van de standaard M3 is ernstig verbeterd. Dat is bereikt door de installatie van een schroefset waarmee je de auto naar je eigen smaak kunt afstellen. Niet alleen qua hardheid, maar ook qua hoogte. De M3 van 3D Design is een tikkeltje laag, maar zeker niet te laag. Het draagt bij aan de decent dikke look. De lichtgewicht gesmede velgen van de auto zijn een enorme stap voorwaarts. Dit model past 3D Design op alle modellen toe. Ze zijn zilver van kleur, eenvoudig qua design en groot qua diameter. De velgen van BMW zijn erg druk qua design én kleur. Hier geen maffe hoogteset. Je hebt nu 20 inch rondom.

Ook voor het interieur zijn er enkele subtiele upgrades beschikbaar, zodat je tijdens de rit ook door hebt dat je in iets bijzonders zit. Als je wilt, gaat de M3 van 3D Design ook aanzienlijk sneller dan het standaard exemplaar.

Middels de Booster Chip Version 3 stijgt het vermogen en koppel aanzienlijk, alhoewel ze bij 3D Design aangeven juist aan de veilige kant te zitten. In totaal staat er zo’n 560 tot 570 pk beschikbaar. Het is een externe ECU, dus je kunt ‘m later demonteren en niemand die het ziet. Alle onderdelen kun je hier checken.

