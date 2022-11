Tofste Mini van vandaag is extra luid door Marshall

De tofste Mini van vandaag is ook heel erg duur.

Hoe leuk de nieuwe New Mini is, er gaat niets boven een échte Mini. In een Mini zit je net met je bips boven het asfalt. Het stuur moet iets te ver en te horizontaal staan. En je bent je constant bewust van het feit dat je oren, middenvoetsbeentje en navel onderdeel van de kreukelzone zijn.

Maar dat kart-gevoel ervaar je alleen in een echte Mini. Het zijn niet alleen de rijeigenschappen, ook het uiterlijk en de beleving draagt bij aan de automobiele feestvreugde. David Brown Automotive heeft nu een Mini die er een schepje bovenop doet. De auto heet in zijn geheel de David Brown Automotive Mini Remastered Marshall Edition. Dat is een hele mond vol voor zijn kleintje.

Samenwerking

Het is een samenwerking tussen Mini en Marshall, bouwer van versterkers en speakers. Het exterieur van de tofste Mini van vandaag is geïnspireerd op de speakers van @mashell, eh, Marshell. Al het chroomwerk is nu ‘dark chrome’, waardoor de auto meteeen een stoerdere en sportievere uitstraling krijgt. Heel gaaf gedaan is de grille. Die doet direct denken aan de afdekking van de speakers van Marshall. De kleur is ook ‘Marshall Black’.

Ook het interieur doet denken aan de apparatuur van Marshall. Het is een geslaagde combinatie tussen moderne voorzieningen en klassieke looks. De afwerking ziet er zeer fraai uit. Overal leer, gouden stiksels en mooie materialen.

Marshall

Dan de techniek van de Mini Remastered Marshall Edition. Onder de kap huist geen V8 of Honda K20A met supercharger. Nee, het is een eenvoudige 1.3 viercilinder di opgepept is tot het leveren van 83 asfaltverslindende paardenkrachten en maar liefst 98 stenen-uit-de-straat-trekkende Newtonmeters.

Van 0-100 km/u katapulteren duur 8,9 voorbijvliegende seconden. De topsnelheid is een zuiver thoeretische, eh, geen idee eigenlijk hoe hard deze loopt. Net zoals bij een echte Mini zal de sensatie groter zijn dan het daadwerkelijke getal.

David Brown is zeer ambitieus qua plannen. Ze gaan namelijk 60 exemplaren van de Marshall Edition bouwen. We zijn benieuwd wat de prijs gaat worden. Voor de Oselli Editions betaal je al gauw een ton in ponden. Ja, echt waar. Deze Marshall Editions lijken technisch minder exotisch te zijn, dus wel wellicht dat de prijs iets lager zal zijn.

Uiteraard zijn er ook bewegende beelden met geweldig lekker geluid:

