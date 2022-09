Autoblog Spot van de Week: Saab 9-5 SportCombi

Heel leuk al die Audi RS6’en, maar deze Saab 9-5 SportCombi is pas écht een bijzondere stationwagen.

Bij de Autoblog Spot van de Week draait het niet alleen om hypercars, mocht je die indruk krijgen. Het draait om bijzondere spots. Dat kan een hypercar zijn, maar dat kan ook een diesel stationwagon zijn.

Een Saab 9-5 SportCombi zal door de gemiddelde voorbijganger worden afgedaan als een alledaagse stationwagon, maar de kenner weet wel beter. @basplankgas liet dan ook niet na foto’s te maken, toen hij deze Saab in België tegen het lijf liep. Dit tot onbegrip van zijn collega’s.

Wat die collega’s waarschijnlijk niet wisten: de Saab 9-5 SportCombi is nooit geleverd. Saab ging namelijk ter ziele voordat de productie van de SportCombi op gang was gekomen. Beoogde Messias Victor Muller had het merk helaas niet kunnen redden.

Gelukkig zijn er nog een handjevol 9-5 SportCombi’s gebouwd, maar dat waren pre-productiemodellen. Het stadium van serieproductie heeft deze auto dus nooit bereikt en de dealers evenmin. Dat maakt de 9-5 SportCombi extreem zeldzaam. Het schijnt dat er maar 27 exemplaren bestaan, waarvan 24 rijdbaar en straatlegaal.

Eentje daarvan staat dus op Belgisch kenteken. Het betreft een handgeschakelde 2.0 TiD, met 160 pk en 350 Nm koppel. Wat dit exemplaar uniek maakt is de kleur. En met uniek bedoelen we deze keer ook echt uniek. Dit is namelijk de enige 9-5 SportCombi in Sky Blue.

Het is niet de originele kleur van deze auto, want de eigenaar heeft de auto over laten spuiten (bron: 9-5sc2012.com). Hij koos voor Sky Blue, een erg fraaie kleur die op de laatste 9-3 leverbaar was. De auto was trouwens eerst bruin en stond op Nederlands kenteken.

@basplankgas heeft met deze Zweedse zeldzaamheid in ieder geval een hele bijzondere spot te pakken, die we bij deze uitroepen tot Spot van de Week. Als blijk van waardering krijgt Bas een mooie Autoblog-pet opgestuurd.

Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe ronde. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload je foto’s vooral op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Alle foto’s van deze Saab 9-5 SportCombi bekijk je op Autoblog Spots.