Koop deze kist op Marktplaats en wordt de koning van de camping

Met deze kist van Lockheed Martin (van die vliegtuigen) op Marktplaats, word jij het binkie van de camping!

Autoblog wordt vandaag weer kamperblog camperblog, want een van onze lezers heeft een juweeltje gevonden op Marktplaats. Dit keer is het geen bizar modern apparaat waarmee je 5.000 dagen mee door de woestijn kan blazen als de apocalypse komt. In plaats daarvan maar is dit een vriendelijker apparaat, een stukje nostalgie. Wel eentje met een interessante geschiedenis.

Jullie kennen immer allemaal de Airstream caravans als Amerikaans icoon. Opgericht in de jaren ’30, gaan de glimmende sleurhutten vandaag de dag nog steeds als een trein. Vanaf 1979 waagt Airstream zich ook aan campers, of zoals Amerikanen dat noemen, Motorhomes. Maar een paar bezige bijen die bij Lockheed Martin werkten, hadden in 1973/74 al deze unit gemaakt.

De basis bestaat uit een Ford Econoline, die gepaard is met euhm…een Airstream. Een Airstream Argossy om precies te zijn. De aandrijflijn van deze mastodont is -uiteraard- een dikke vette V8 op LPG met in dit geval 6.6 liter inhoud. Daar het een camper is, maakt de LPG niet uit. Je betaalt toch geen wegenbelasting. En de V8 kan dat wel hebben. De unit heeft zes wielen en naar vier van die zes wielen kan je power sturen via een drietraps automaat. Voor de snelweg is er een manuele overdrive. Handig om het verbruik terug te dringen van astronomisch naar gigantisch.

Binnenin heb je camperdingen, die beter beschreven kunnen worden door de Kampeer en Caravan Kampioen. Maar ja goed, je kent het wel, opklapbare stoeltjes en aan de achterzijde een “badkamer” met een “zitbad”, douche en wastafel. Het ziet er allemaal gezellig uit. Ook de raampartij in de cabine doet je al weer wegdromen naar je volgende roadtrip.

Er zijn ook een paar nadelen. Omdat de unit nogal zwaar is, heb je een C1 rijbewijs nodig. Je mag overigens wel gewoon 130 karren (in de avond), maar rondvliegen wil je toch niet per se in zo’n moloch. Ondanks de roots van Lockheed Martin. Tweede nadeel is de vraagprijs. Die bedraagt namelijk 125.000 Euro. In deze dure tijden is het dus niet echt een aankoop erbij ‘voor de leuk’. Koop dan?

Dank voor de tip!