Updates zijn geen terugroepacties, aldus Tesla

Tesla is het er niet mee eens dat updates vallen onder terugroepacties.

We moeten allemaal eventjes wennen aan Tesla en Elon Musk. De autoindustrie is een van de meest belegen en conservatieve sectoren waar innovatie op een extreem laag peil staat. Het liefst worden de producten minimaal veranderd met maximaal winstoogmerk. Kijk maar naar de Nissan 400Z, Volkswagen Golf 8, alle pick-ups en alle andere auto’s die platforms met elkaar delen. Oude wijn, nieuwe zakken.

Als een merk als Tesla dan de boel op zijn kop zet, levert dat de nodige scepsis, ongeloof en verontwaardiging op. Ze doen alles net een beetje anders, net als Saab destijds (een vergelijking die we jaren geleden ook al een keer maakten). Nu is Tesla boos op een van de verouderde instanties, de NHTSA, de Amerikaanse veiligheids-waakhond.

Over The Air

Tesla heeft een update in de planning staan en de NHTSA kenmerkt deze OTA-update (Over The Air) als een terugroepactie. Het gaat om een flink aantal Tesla’s: de Model S, Model 3, Model X en Model Y (jammer dat de Model 3 geen Model E mag heten van Ford).

Wat is er mis? Nou, de elektrische ruiten. Het enige onderdeel dat ook heel lang elektrische bij andere auto’s. Het is niet eens een heel erg groot issue. De software schijnt nét even verkeerd afgesteld te zijn. Dit houdt in dat de ruit niet goed naar beneden gaat als je hand of arm ertussen zit.

Tesla zal middels een OTA-update zorgen dat het gefixt wordt en de ruiten weer kordaat reageren. Maar de NHTSA kenmerkt dit als een terugroepactie. Dat vindt Tesla natuurlijk niet, maar het lijkt er wel op en dat is voor de NHTSA kennelijk al voldoende.

Elon not amused

Via Twitter laat Ome Elon het volgende weten:

De terminologie is achterhaald en niet accuraat. Dit betreft een kleine over-the-air update. Bij ons zijn er geen gewonden bekend. Elon Musk, zet de NHTSA even te kakken.

Musk heeft hier overigens wel een punt. Als mensen de auto’s controleren op terugroepacties, dan is te zien dat er dus 1.100.000 auto’s terug geroepen moeten worden. Hierdoor kan de consument de denkfout maken dat het gaat om een fysiek onderdeel dat niet naar behoren werkt.

Updates wel of geen terugroepacties?

De NHTSA is daar overigens niet van onder de indruk. Die hebben de definities vrij helder gekaderd. Elke vorm van een update – fysiek of OTA – om fouten uit de auto te halen, valt onder een terugroepactie.

Dan ten slotte de vraag aan jullie: vallen die updates onder terugroepacties? Of is de overheid zich weer eens te veel aan het bemoeien met het bedrijfsleven? Of gaat de NHTSA niet ver genoeg, omdat je met OTA-updates auto’s nauwelijks uitontwikkeld op de markt kan brengen en de fouten er later uit kan halen? Laat het weten, in de comments!

Via: InsideEVs

Meer lezen? Tesla Model Y dendert top 10 bestverkochte EV’s binnen!