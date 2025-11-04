Op deze gelimiteerde Ferrari maak je gegarandeerd verlies

Doe het niet!

Iedereen wil een graantje meepikken van de markt van ultragelimiteerde supercars. Soms levert dat gave projecten op, maar soms ook vrij kansloze projecten. Deze Ferrari valt in de laatste categorie.

De gedachte is dat het een hommage aan de Ferrari 599XX moet zijn. De 599XX is natuurlijk niet straatlegaal en deze auto is dat wel. Dat komt omdat het gewoon een normale 599 is met een bodykit die lijkt op de 599XX. Dit is het werk van het Britse Talos Vehicles. Hadden wij ook niet nooit van gehoord.

Talos heeft ook nog wat aan de 6,0 liter V12 lopen sleutelen. In plaats van de standaard 620 pk levert het blok nu 674 pk. Maar daarmee is het nog geen 599XX, want die auto had 730 pk. En natuurlijk een lager gewicht.

We hebben een donkerbruin vermoeden dat Ferrari deze exercitie niet gaat waarderen. Ze hebben rechtszaken voor minder aangespannen. In een vergelijkbare casus klaagden ze bijvoorbeeld Mansory aan omdat hun 488-bodykit geïnspireerd was op de Ferrari FXX K.

Talos lijkt echter niet bang te zijn voor Ferrari. Integendeel, ze durven zelfs te beweren dat Enzo himself deze auto zou goedkeuren. Op Facebook zeggen ze namelijk: “Enzo hield er niet van dat zijn auto’s gemodificeerd werden. Maar als hij dit zou zien, geïnspireerd op zijn eigen circuitauto, zou hij het goedkeuren? We denken van wel…” Nou, wij denken van niet.

Het meest bizarre aan deze auto is echter de prijs. Voor deze ombouw vraagt Talos minstens 850.000 pond, omgerekend 966.000 (!) euro. En dat is exclusief de donorauto. In totaal betaal je dus dik een miljoen voor een 599 met een bodykit.

Talos presenteert deze auto als een collector’s item waar er maar vijf van gemaakt worden, maar je bent natuurlijk knettergek als je daar intrapt. Het is namelijk geen gelimiteerde Ferrari, maar een gewone Ferrari met een aftermarket bodykit. Je mag blij zijn als je hier nog drie ton voor kunt krijgen. Kortom: de slechtste investering ooit.