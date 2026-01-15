Nederlandse onderzoeker wil verbod op auto’s die harder dan 120 km/u kunnen

Als het aan deze fietswetenschapper ligt, krijgen we ook allemaal een begrenzer.

Ook Wassenaar is om. Als volgende gemeente voert het dorp de welbekende maximumsnelheid van 30 km/u in op een groot deel van Wassenaar. Daarmee sluit de dure gemeente zich aan bij steden als Amsterdam en Haarlem, waar 50 km/u inmiddels vooral iets is voor nostalgische herinneringen. En als het aan mobiliteitshoogleraar Marco te Brömmelstroet ligt is de snelheidsverlaging nog maar het begin.

Te Brömmelstroet werkt aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast voorzitter van de ‘Urban Cycling Institute’, een groepje onderzoekers dat de Nederlandse fietskennis wereldwijd wil verspreiden. In een interview aan NPO Radio 1 deelt de professor zijn mening of de hedendaagse auto.

Moderne auto’s zijn het kwaad

Volgens Te Brömmelstroet houdt niet iedereen zich aan de maximumsnelheid, want te hard rijden is ingeburgerd. Waarom? Daarvoor wijst de hoogleraar de beschuldigende vinger naar onze vierwielers. ”Ik denk zelf dat het heel moeilijk is om in de huidige auto’s die rondrijden om je überhaupt aan de snelheid te houden. Dat zie je ook terug aan de hoeveel snelheidsovertredingen die in Nederland per jaar worden geregistreerd. Dat zijn er echt miljoenen.”

Er zijn twee mogelijke oorzaken voor die boetes: de maximumsnelheid ligt te laag of we rijden structureel te hard. Het laatste is waar volgens Te Brömmelstroet. Nederlanders rijden te hard, of de maximumsnelheid nu 30 of 50 km/u is. En daar moet wat aan gedaan worden: ”Is het nog wel acceptabel dat wij in auto’s rondrijden die zo eenvoudig sneller dan 8 meter per seconde (29 km/u) kunnen rijden terwijl wij dat eigenlijk niet willen?”, aldus de professor.

Weg met auto’s die harder dan 120 km/u kunnen rijden

De UvA-medewerker heeft ook kritiek op de rol van de Nederlandse overheid. ”Als je erover na gaat denken is het eigenlijk absurd dat je gesubsidieerd door de overheid auto’s kunt kopen die in twee seconden kunnen optrekken naar 100”, zegt hij. Te Brömmelstroet wil nog wel een stapje verder: ”En sowieso met auto’s die harder kunnen dan 120 km/u: waarom zou je die überhaupt mogen verkopen?”

De oplossing: een verplichte begrenzer

De oplossing moet volgens hem dan ook gezocht worden bij de auto en niet bij de inrichting van onze straten. ”Technologisch is het al heel lang mogelijk, al sinds de introductie van de auto ruim 100 jaar geleden, om de auto te begrenzen en dat kunnen we nu bijvoorbeeld ook koppelen aan GPS-technologie die ook al gebruikt wordt om bijvoorbeeld stepjes of elektrische fietsen te begrenzen”, stelt de professor voor.

De limiet hoeft overigens niet altijd te gelden. ”Daarmee zou je dus als Wassenaar zijnde kunnen zeggen: bijvoorbeeld tussen ’s ochtends acht en half negen, als onze kinderen naar school gaan, accepteren wij het gewoon niet meer dat er auto’s rondrijden die niet gelimiteerd zijn”, denkt Te Brömmelstroet. Heb jij dus een auto zonder begrenzer en woon je in Wassenaar? Dan mag jij ’s ochtends lekker thuisblijven.

Ook oude auto’s begrenzen op kosten van de belastingbetaler

De limiter bestaat volgens de onderzoeker al. Hij refereert naar de Intelligent Speed Assistant (ISA). Dit is het systeem in auto’s vanaf juli 2022 die een piepje geeft als je boven de maximumsnelheid komt. Als het aan Te Brömmelstroet ligt, komt dit systeem ook in alle andere auto’s.

Hij zegt: ”Het inbouwen in oude auto’s is ook helemaal niet zo duur, dus je zou kunnen zeggen dat de kosten die je daarvoor moet maken als samenleving dat je die binnen drie maanden terug hebt verdiend door de afname van verkeersletsel. En wat is eigenlijk een gewond of gedood kind ons eigenlijk waard? Je zou ook daar kunnen zeggen: het is een taak van de overheid om dat aan te bieden.”

Als we nu 30 procent van het verkeer in Nederland zouden begrenzen, zou je al bijna 100 procent van het verkeer dwingen om onder de maximumsnelheid te blijven denkt de professor. En hulpdiensten dan, kun je denken? Dan begin je over iets vreemds volgens Te Brömmelstroet.

Hij vertelt: ”Het verwijzen naar hulpdiensten is wat vreemd, omdat de meeste hulpdiensten die je onderweg ziet, die zijn op weg naar de gevolgen van een verkeersongeval. Dus als er veel minder verkeersongevallen zullen zijn, dan zijn de hulpdiensten daar als eerste bij gebaat. Die kunnen we dan weer inzetten om echt belangrijke dingen te gaan doen.”

De onderzoeker vervolgt: ”Ten tweede worden hulpdiensten vooral opgehouden door autoverkeer, dus als Wassenaar zou kunnen gaan werken aan het minder interessant maken van auto’s, autogebruik en autobezit, dan zou dat ook afnemen. Dan blijft als je autoverkeer kan begrenzen, kun je dus ook ander verkeer die hoef je niet te begrenzen, dus eigenlijk het omgekeerde.” Een beetje een kip-of-het-ei-verhaal dus.

Positieve noot?

Tot slot heeft Te Brömmelstroet nog wat fijne woorden over voor de automobiel, maar wel op zijn eigen manier: ”De auto is een fantastische mooie uitvinding die heel veel voor je kan betekenen, maar niemand staat graag in de file of is graag heel lang op zoek naar een parkeerplaats. Uiteindelijk zijn we er daardoor allemaal bij gebaat om die 10 miljoen auto’s die we nu inmiddels in Nederland hebben, dat we die terugbrengen naar een omvang die ervoor zorgt dat iedereen kan genieten van de voordelen van een auto zonder de nadelen ervan.”

Afijn, je hebt dus volgens de fietsprofessor teveel vermogen maar niets vindt. Waar je volgens hem wel wat aan hebt zijn snelheidsbegrenzers die iedereen 30 km/u laat rijden in de woonwijk en absoluut niet harder dan 120 km/u ooit laat rijden. Iets waar Fiat toevallig ook hetzelfde over denkt. Wat denken jullie, zit de Fietsprofessor op de juiste baan?