Autodealers verdienen geen pepernoot meer

Autodealers zien hun winst kelderen. De automarkt zit in een dip.

Personeel wordt duurder, onderdelen worden duurder en de aanschafprijs van nieuwe auto’s stijgt ook maar door. We kopen minder nieuwe auto’s en rijden langer door met onze oude brikken die we vervolgens naar de plaatselijke dorpsgarage brengen voor onderhoud. Kortom autodealers zien hun winst verdampen.

De cijfers

Niet best voor de Bovag autodealer dus. Aldus Bovag, want die zet de harde cijfers op een rijtje. De nettowinst van de gemiddelde autodealer daalde in het tweede kwartaal met 34,1 procent ten opzichte van vorig jaar. De omzet steeg nog wel met 6,03 procent.

De markt zit in een dip en de kosten stijgen. Zoals gezegd zorgt de inflatie dat personeel en onderdelen duurder worden, maar ook de kosten voor werkkapitaal en voorraden zijn gestegen door hogere rentepercentages. Ook huisvestings- en automatiseringskosten zitten in de lift. Dus staat het resultaat onder druk.

Er wordt nog wel winst gemaakt, maar met een nettowinst van 1,15 procent voor de gemiddelde autodealer is dat niet heel veel.

We kopen geen nieuwe auto’s

Er is in ieder geval één activiteit van de autodealers waar de omzetstijging niet vandaag komt en dat is de verkoop van nieuwe auto’s. Daar daalde de omzet met zo’n 200.000 euro. Dat wil zeggen dat de autodealers gemiddeld zo’n 15 auto’s minder verkochten. Dat voelt een dealer wel.

Niet zo gek dat we geen nieuwe auto’s meer kopen want een gemiddelde nieuwe auto kost in Nederland op dit moment 35.285 euro! Ik herhaal 35.285 euro! Wie heeft dat nog in een oude sok liggen én wil dat uitgeven aan een nieuwe auto.

Overigens is dit gemiddelde al weer 6,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. In harde pegels is dat 2.063 euro. Aan die stijging komt voorlopig geen einde want het nieuwe jaar komt er weer aan en dan gaat de BPM ook weer omhoog. Pittige tijden dus.

Private lease onder druk

Particulieren kopen eigenlijk steeds minder nieuwe auto’s. Die trend is al jaren aan de gang. Door rentestijgingen en het bijna volledig verdwijnen van het A-segment is ook private lease minder aantrekkelijk geworden.

Als klap op de vuurpijl hebben we ook nog eens te maken met een zwalkende overheid. Wat gaat er gebeuren met de elektrische auto, de stroomprijzen, belastingvoordelen, subsidies en de auto op dinosap in het algemeen.

Wat zorgt dan voor winst bij autodealers?

Nou wat een depressief verhaal tot nu toe. Gelukkig gaan er ook nog dingen wél goed. De omzet is immers gestegen en ook wordt er nog winst gemaakt.

Nou zo kopen we een stuk meer gebruikte auto’s. Op zich logisch als een nieuwe auto onbetaalbaar wordt. Gemiddeld verkochten autodealers in het afgelopen kwartaal 27 occasions meer dan vorig jaar. Daar ziet de Bovag dan ook een omzetstijging van 12,6 procent.

Die occasion werd gemiddeld ook nog eens 485 euro goedkoper. De gemiddelde verkoopprijs van een occasion in Nederland ligt daarmee op 18.919 euro. Een bedrag waar je niet zo heel lang geleden ook nog gewoon een nieuwe auto voor kon kopen.

Onderhoud

De omzet van de autodealers drijft steeds meer op de tweedehands verkoop en de werkplaats. Daar is de omzetstijging zelfs 23,7 procent. Al zijn de kostenstijgingen daar ook hoog. Gemiddeld is per werkplaats 1,1 FTE bijgekomen en de onderdelen zijn ook flink in prijs gestegen.

Met de huidige markt en onzekerheid over de toekomst vrezen wij voor de autodealer dat ze steeds meer moeten concurreren met de dorpsgarage en steeds meer afhankelijk gaan worden van de verkoop van occasions. Henk en Ingrid kunnen zich immers geen nieuwe auto meer veroorloven, al helemaal geen elektrische. Sterkte.