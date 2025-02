Autogigant fantaseert over sportieve liefhebbersauto voor € 30.000

Een MX-5-rivaal, maar dan net anders.

Tof ding hè? Deze tweezitter is de Dodge Demon Roadster Concept uit 2007. Het bakje is ontworpen als een ‘betaalbare sportauto’ met genoeg vermogen én een leuke rijervaring. Een 2,4-liter benzinemotor had moeten zorgen voor 174 pk en 224 Nm. We weten nu in 2025 dat er nooit een productiemodel van kwam. Althans, nog niet.

De baas van Dodge hint namelijk nogal opzichtig richting een nieuwe betaalbare sportauto. De CEO van Dodge heet Matt McAlear. Hij gelooft dat er een markt is voor een instapper die klanten naar de showrooms trekt. Het concept heeft Dodge met de oude Demon Roadster al liggen, dus waarom ook niet?

De betaalbare Dodge

McAlear kijkt naar de concurrentie om te zien wat voor betaalbare modellen klanten naar de Dodge-dealer trekken. ”Ik denk dat er inspiratie te halen is uit wat sportieve bedrijven hebben gedaan. Niet alleen de krankzinnige tweezitters, maar ook de driewielers, de Slingshots. Ik denk dat daar iets in zit”, vertelt McAlear tegen Drive.

Maar waar de Dodge-voorzitter ook in gelooft, is een liefhebbersauto voor minder dan 30.000 dollar. ”Ik denk dat er een markt is voor mensen die gewoon weer een weekendauto willen hebben, die graag een Viper willen hebben, maar geen 100.000 of 120.000 dollar hebben. Iets dat niet alle veiligheidsmaatregelen heeft, iets dat geen verwarmde stoelen heeft. Gewoon een auto”, zegt McAlear.

Concurrenten van de Dodge-droomauto

Voorlopig is het spul dat in die prijsklasse valt, kleine crossovers en doorsnee elektrische hatchbacks op een enkeling na. Qua eisen komt de fantasieauto van de Dodge-baas nog het dichtst in de buurt van een MX-5. Die kosten hier minimaal € 44.250, maar in Amerika haal je wel al een nieuwe MX-5 bij de dealer op voor zo’n 30.000 dollar.

McAlear benoemt ook welke auto’s géén concurrenten zijn. ”Als we zoiets gaan doen in de toekomst, moeten we iets origineels neerzetten, zoals de Viper. Het moet op de markt komen en uniek, anders en Dodge zijn. Geen Corvette-rivaal, geen Mustang-vechter”, aldus de Dodge-baas. Daarbij komen prestaties op de eerste plaats volgens McAlear.

Mocht deze droomauto van Dodge er ook echt komen, dan zou dat een prima reden zijn om ook in Europa actief te worden. Je ziet nu al met Leapmotor dat Stellantis geen moeite doet om merken onder te brengen bij bestaande dealers. Sterker nog, voor Lancia kwamen er nieuwe, eigen showrooms. Dus waarom dan niet met zo’n stoer merk als Dodge? Dan kan het Amerikaanse merk ook meteen wat nieuwe Chargers wegzetten.