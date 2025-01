Waarom deze Tesla Model 3 op Marktplaats bijna € 120.000 kost

Een sterrenhemel, extra bagageruimte, twee stoelen en toch plek voor drie personen.

Bij gebrek aan een Tesla Model 3 Plaid moet je ook na de facelift genoegen nemen met een Performance AWD-versie als topuitvoering. De vernieuwde Model 3 Performance AWD kost minimaal € 58.490 in de Nederlandse en Belgische configurator Toch vraagt een Nederlands bedrijf meer dan het dubbele van de nieuwprijs voor een nieuwe Model 3. En dat terwijl er ook Model 3’s worden aangeboden voor minder dan € 15.000.

De hoge prijs voor deze Tesla heeft een logische reden: het gaat om een Tesla Model 3 lijkwagen van na de facelift. De ombouw wordt uitgevoerd door Derks Uitvaartmobiliteit. Zij bouwden ook al een rouw-Tesla van de vorige generatie Model 3. Daarnaast kun je in Winterswijk terecht voor de Tesla Model S lijkauto. Wat is het toch met Nederlanders en het maken van Tesla-lijkwagens?

Voorin ziet de Model 3 er vrij normaal uit, maar achterin is dat wel anders. De achterbank is uit de auto gesloopt om plaats te maken voor de kist. Boven de overledene is er een sterrenhemel gebouwd. Hemel, de dood; we snappen de link. Wat de aanpassingen doen met het gewicht en de actieradius van de Tesla, is niet bekend. Er wordt een leeggewicht gecommuniceerd van 1.830 kilo, maar dat is minder dan de basis-Model 3.

Tenminste, als we het over de Long Range-versie hebben. Volgens Derks is de topsnelheid 222 km/u en de 0-100-tijd 4,4 seconden. Waarom is dat relevant voor dit artikel over een lijkwagen? Daaraan kunnen we zien dat de Model 3 een Long Range AWD is. Die gaat namelijk net zo snel naar de 100 km/u. Of de rouwauto dat ook echt haalt met zijn hogere bips is de vraag. Ik vermoed dat de verkoper hier de specs van de standaard Model 3 LR AWD plaatst.

Wat kost de Tesla Model 3 lijkwagen?

De elektrische rouwauto die op Marktplaats staat, komt uit 2023 en heeft nog maar 55 kilometer gelopen. Van de afhaalplaats tot de garage van Derks? Wie een eigen Tesla Model 3 facelift lijkwagen wil, dient € 118.950 te betalen. En dat terwijl de Long Range AWD nieuw € 50.990 kost.

Bedankt voor de tip, Etienne!