Autojunk Foto Van De Maand – Augustus 2018

Jullie gingen op vakantie en namen mee: jullie camera.

Een paar dagen later dan gebruikelijk, maar hier is hij weer: het lijstje met de fraaiste uploads op Autojunk van vorige maand. Deze maand twee Caspers in de jury. Buiten mijzelf is er namelijk ook @carsbycasper (wij mogen Casper zeggen) die zich tegen de winnaars aan mocht bemoeien. Deze twijfelachtige eer was te danken aan zijn winnende foto van vorige maand.

Plaats 3: Audi ABT RS6 in de bergen



We beginnen zoals altijd met plaats 3. Dat is deze maand een Audi ABT RS6 geworden op roadtrip in de bergen. Een redelijk puur plaatje, niet al teveel gekke nabewerking, maar zo lekker. “Wat een lekkere duistere plaat. Dit is de stilte voor de storm eigenlijk, heel gaaf!”, zegt Casper erover. Geen idee waarom je de tijd zou nemen om 750 pk stil te zetten voor een foto op zulke wegen, maar @porschepet deed het en staat daarom dik verdiend op de derde plaats.

Plaats 2: Alfa Romeo 33 Type 2



Op de tweede plek treffen we @nelisb. Die was op stap met een kameraad. Die kameraad is vast blij want die heeft nu een fijne foto van zijn Alfa Romeo 33. Casper: “Na het zien van deze foto weet je direct waar deze Alfa voor bedoeld is. Er is weinig poespas aan deze foto toegekomen, waardoor het pure rijden gevoel er vanaf spat. De snelheid in de foto had misschien iets meer gemogen (boom achter auto staat bijna stil).”

Plaats 1: Land Rover Series III vakantie



En dan de winnaar. En wat voor één. Wat een heerlijke sfeer, wat een fantastische foto van @tombarry. “Mijn absolute favoriet. Echt een foto die meer dan duizend woorden zegt, zonder te veel op te vallen. Er is weinig kleur, slechts een beetje detail in de lucht en de voorkant. De kracht komt voort uit de pose van de man, die roept zoveel vragen op! Love it.” En zo is het maar net.

Deze foto siert komende maand de header van Autojunk. Volgende maand mag @tombarry zich tegen de winnaars van september aan bemoeien.