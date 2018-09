Verkoop dieselauto’s toch weer in de lift

De redenen zijn niet zo vanzelfsprekend als je denkt.

Dankzij alle tumult rondom de zelfontbrander daalt de verkoop van dieselauto’s al enkele jaren. Niet alleen de slechte reputatie van de krachtbron, maar ook de stijgende brandstofprijzen en het alsmaar groeiende aantal steden dat dieselauto’s begint te weren, dragen bij aan het verdwijnen van deze motor. Echter, de afgelopen maanden beginnen we een merkwaardige ontwikkeling te zien.

Hoewel de kwartaal- en halfjaarcijfers van ACEA laten zien dat het aantal dieselauto’s in heel de Europese Unie ten opzichte van vorig jaar met 16,3 procent is gedaald, trekt de verkoop van auto’s met een dieselmotor inmiddels weer iets aan. Dit terwijl we uit de cijfers van ACEA kunnen opmaken dat de verkoop van dieselauto’s in Nederland in de eerste helft van dit jaar met 9,8 procent is gedaald. In omliggende landen als België en Duitsland was de daling liefst 20 procent of meer.

Op het eerste gezicht lijkt de verkoop van dieselauto’s dus alsmaar verder te dalen, maar dit blijkt inmiddels niet helemaal te kloppen. Uit recente cijfers van de Belgische automobielfederatie Febiac blijkt namelijk dat de diesel toch langzaam maar zeker weer aan terrein wint. Sinds april is er in België maand na maand een stijging in de verkoop van dieselauto’s te bekennen. Daarnaast daalt het in Nederland evengoed niet zo hard als verwacht.

Dit is volgens een woordvoerder van de federatie te danken aan verschillende zaken. Allereerst heeft dit te maken met de mogelijkheid dat oud-dieselrijders door beginnen te krijgen dat benzineauto’s aanzienlijk minder zuinig zijn. Zo vertelt Joost Kaesemans tegenover VRT:

“Vandaag merken heel wat mensen dat diesel echt nog wel geschikt is als je veel kilometers moet rijden en als je goedkoop (prijs per kilometer, red.) wilt rijden.”

Hoewel het zeker niet ondenkbaar is dat men na verloop van tijd rationeler na gaat denken, constateert Febiac echter een ander, wellicht nog belangrijkere ontwikkeling waarom dieselauto’s de afgelopen maanden beter in de smaak zijn gevallen. Volgens de federatie hebben dealers en automerken de laatste tijd met allerlei kortingen gestrooid, om op die manier oude auto’s uit haar voorraad te krijgen. Hierdoor is het lastig te zeggen of het groeiende aandeel dieselauto’s deels te danken is aan de manier waarop men momenteel naar de zelfontbrander kijkt, of dat het volledig komt door de vele kortingen die de verkopers aanbieden om zo maar van de overvolle voorraad af te komen.

Het mag er momenteel misschien iets rooskleuriger uitzien voor de dieselauto, het is allesbehalve zeker dat deze stijging de komende maanden en jaren aan zal houden. Immers, de alternatieve brandstoffen winnen alsmaar aan terrein, ten koste van fossiele brandstoffen. Daarnaast is de kans miniscuul dat de dieselmotor ooit nog op het niveau van enkele jaren geleden zal komen.

