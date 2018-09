‘Bentley, Bugatti, Porsche en Lambo door een andere deur’

Gaat er een splitsing plaatsvinden?

De Volkswagen Groep is momenteel één van de grootste autoconcerns ter wereld. Het immense bedrijf vertegenwoordigt krachtige merken als Volkswagen, Audi en Skoda, maar ook luxemerken als Porsche, Bugatti en Bentley. Er bestaat een kans dat hier een scheiding gaat plaatsvinden.

Volkswagen Groep CEO Herbert Diess heeft laten weten dat er plannen zijn om structurele veranderingen door te voeren. De ‘gewone’ merken blijven binnen de VW Groep en de luxemerken krijgen een eigen groep om de efficiëntie te verhogen. Op dit moment bestaat de Volkswagen Groep uit 12 merken.

Luxe merken als Bentley, Bugatti, Porsche en Lamborghini zouden onder deze nieuwe groep kunnen vallen. Volgens Bloomberg analist Michael Dean kan deze nieuwe autogroep een waarde van 120 miljard euro vertegenwoordigen. Dit zou verder betekenen dat de leiding vanuit Audi over Lamborghini zal worden overgedragen aan Porsche.

Dit laatste gaan we weer terugzien in de modellen. De uitwisseling van onderdelen zal alleen maar toenemen. Zo staat Lamborghini bekend om de in eigen huis ontwikkelde carbon technologieën en Porsche heeft in het verleden laten zien dat elektrificatie niet saai hoeft te zijn. Twee zaken die gebundeld kunnen worden en tot mooie dingen kunnen leiden.

Op dit moment is er nog niets concreet en heeft Diess enkel laten weten het idee te overwegen. Volkswagen zou zeker niet de eerste zijn met de oprichting van een exclusieve autogroep. Ford deed het al in 1999 met de merken Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lincoln en Mercury. Op z’n zachts gezegd was dit een fiasco en uiteindelijk werden de meeste merken van de Premier Automotive Group (PAG) door Ford verkocht.