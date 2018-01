Autojunk Foto Van De Maand – December 2017

De laatste maand van 2017 gaf jullie uitdagende weersomstandigheden om mooie platen te maken. Maar het lukte toch!

Om te beginnen stellen we natuurlijk ons gastjurylid voor: @scdoyerphotography (wij mogen Sebastiaan zeggen) ging vorige maand met de oneindige internetroem aan de haal. Zijn foto stond in de Autojunk-header en hij mag deze maand meebeslissen over de winnaars. Eens kijken wie van jullie hem het meeste Bitcoin heeft overgemaakt afgelopen maand.

Plaats 3: Sneeuwpret met de CLA 45 AMG



Dat was @basfransencarphotography die wederom meerdere inzendingen had voor de editie van deze maand. Dit vonden wij echter de fraaiste, met name omdat het best moeilijk kan zijn om een saai grijze auto in grauw weer tóch lekker uit te laten komen. Bas plaatste de auto slim voor een kleurrijke graffitiwand. Het was Sebastiaans winnaar: “Tof! Ontzettend lastige klus om met sneeuw een foto te maken zonder afgeleid te worden door de sneeuwvlokken. Bas laat hier zien dat je met een locatie die erg druk en kleurrijk is voor genoeg afleiding kan zorgen. De auto komt dankzij zijn ‘oerhollandse’ kleur mooi naar voren via de locatie. Kleine dingen welke vaak vergeten worden. Naar mijn mening de nummer 1.” Bij mij en @autoblogger eindigde hij helaas voor Bas net iets lager op het lijstje. Toch een verdiende derde plek!

Plaats 2: Ferrari 599 GTB



De tweede plek gaat naar een heerlijk sfeervolle plaat van de winnaar van een paar maanden geleden, @row1 does it again! Deze heerlijk sfeervolle plaat mag er absoluut zijn. “Zoals gewend van Rowan toffe foto, goeie locatie en kwalitatief zeer goed! Met name de grote ruimte is goed benut zonder afleiding in de achtergrond.” En zo is het.

Plaats 1: Mercedes AMG GT R



En dan de winnaar van deze maand. Dat is @bjornvanderwee die een heerlijke plaat maakte van een Mercedes AMG GT R. De weersomstandigheden lastig? Dan regel je toch gewoon een gigantische loods? Sebastiaan: “Gaaf! Heel gaaf! Deze locatie en deze specs zijn top! Een locatie wat zeer druk is maar ondanks dat springt die GT-R gigantisch op je netvlies!” Het is echt een fijne plaat inderdaad. Niet teveel aan geshopt, maar genoeg om de auto nét een beetje lekkerder uit z’n achtergrond te laten springen. Zeer geslaagd, kudos voor Bjorn! Komende maand mag jij je tegen de winnaars aan bemoeien en bovendien siert jouw foto komende maand de header van Autojunk.nl!