Nederlands succes op eerste dag van Dakar

Een goed begin is het halve werk.

Bernhard ten Brinke heeft zijn Dakar prima geopend, door gisteren als tweede over de finish te komen met zijn Toyota Hi-Lux. In de tamelijk korte eerste etappe, die 31 kilometer telde, volgde de Nederlander zijn Qatarese teamgenoot Al-Attiyah op de hielen. Bij de trucks ging het minstens zo goed. Misschien nog wel beter zelfs, aangezien Van den Brink en Van Genugten respectievelijk op de tweede en vierde plaats eindigden.

Toch is het nog veel te vroeg om de vlag al uit gaan hangen. Dakar is immers, net als de meeste rally’s en lange-afstandsraces, een titanenstrijd die pas besloten wordt wanneer de laatste zwart-wit geblokte vlag is gevallen. Na de eerste dagen kunnen we dan ook stellen dat er sprake is van verschillende tactieken.

Peugeot, bijvoorbeeld, besloot het rustig aan te doen met hun auto’s. Dit is niet zozeer een verrassing, want fabrieksrijder Carlos Sainz Sr. sprak hier al over nog voordat de rally überhaupt was begonnen. Regerend Dakar-kampioen Stéphane Peterhansel kwam zodoende als elfde over de streep, al scheen hij problemen te hebben ervaren met zijn verlichting. Teamgenoten Despres en Sainz volgen op gepaste afstand op P15 en P16. WRC-icoon Sebastien Loeb had wel te kampen met hevige problemen; de remmen van de Fransman werkten niet optimaal, waardoor hij uiteindelijk buiten de top 20 zou eindigen.

De rest van de Nederlanders in deze klasse waren minder succesvol dan ten Brinke, maar waren allerminst om over te klagen. Peter van Merksteijn kwam als twintigste over de streep, terwijl Erik Wevers eindigde op P27. Maik Willems is met P30 de Nederlandse hekkensluiter.

Vandaag volgt een etappe van maar liefst 267 kilometer.

