Zo weet je meteen of ze inbreken in je Ford Bedrijfswagen - Autoblog.nl

In het kat- en muisspel tussen boeven en fabrikanten is dit keer Ford aan zet met de introductie van Guard Mode.

Niet alleen personenauto’s, maar ook bedrijfswagens zijn veelvuldig slachtoffer van diefstal. Dit heeft er vooral mee te maken dat een bedrijfswagen uitgerust kan zijn met duur gereedschap, wat interessant is voor een crimineel. Autodiefstal is nog altijd een groot probleem, ook in Nederland. Een bedrijfswagen verzekeren kan daardoor ook duurder worden.

Ford Guard Mode

Ford denkt mee en introduceert nu Guard Mode. Dit is een nieuwe feature die deel uitmaakt van de FordPass Pro app. Je kunt de functie achteraf via een Over-The-Air (OTA) software update installeren. Dat betekent dat een bezoek aan de dealer niet nodig is. Het is mogelijk om maximaal vijf bedrijfswagens te koppelen aan de FordPass Pro app.

Met Guard Mode kunnen diverse sensoren van een Ford bedrijfswagen detecteren wanneer er iemand in een bestelauto stapt. Mocht dit zo zijn, dan krijg je vanzelf een melding op je smartphone. De sensoren meten onder andere of de motorkap of laadruimte geopend wordt en of de motor wordt gestart. De eigenaar van de smartphone krijgt ook een waarschuwing als de bedrijfswagen ontgrendeld of gestart wordt met een contactsleutel.

Verder kun je met Guard Mode zien op welke tijdstippen de bedrijfswagen ontgrendeld is en wat de reden is geweest voor het alarm. Daarnaast krijg je ook een locatie doorgestuurd. Al met al een stukje techniek die het dieven lastiger moet maken om een Ford bedrijfswagen te stelen.

Guard Mode is onderdeel van FordPass Connect. Dit abonnement is standaard op de nieuwe bedrijfswagens van Ford. De update is voor klanten gratis te downloaden.