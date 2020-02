Autojunk Foto Van De Maand – Januari 2020

Fijne platen deze maand!

Gaan we dit jaat net zoveel moois zien als vorig jaar op Autojunk? En wie wint de eerste Autojunk Foto Van De Maand van 2020?

Ook deze eerste maand van 2020 was er weer veel moois om uit te kiezen. Misschien ligt het aan de zachte winter, misschien is het iets anders: hoe dan ook: er waren weer genoeg kandidaten voor de Autojunk Foto Van De Maand! Deze maand is @archiebald (wij mogen Arnold zeggen) ons gastjurylid na zijn winst afgelopen maand. Maar wie krijgt komende maand die ererol toebedeeld?

Audi A5 Sportback

Om te beginnen een foto van een grijze Audi. Want deze foto sprong er meteen uit. De Audi A5 Black Edition is misschien niet de spannendste auto van deze maand. Maar deze foto is zeker een plek in de Top 3 van de Autojunk Foto Van De Maand waard. Arnold: ‘Een reclame-folder waardige foto. Heerlijke lichte, fleurige foto. Maar voor het écht lekkere had hij net wat dichterbij mogen zijn.’ En zo is het, gefeliciteerd @carsofnl met deze dik verdiende derde plaats.

Porsche 935

Daat is ‘ie weer hoor. Onze Autojunk Foto Van De Maand stamgast @mickkok had ook deze maand weer veel te dikke platen te delen op Autojunk. Deze waren dit keer van de Porsche 935 die een paar dagen bij Porsche Centrum Gelderland logeerde. Wat een pareltje. Wat een fijne fotoset. En wat een goede plaat. ‘Het kan niet veel perfecter denk ik. De setting, auto, livery. Het plaatje klopt gewoon. Perfect gekaderd. Wallpaper materiaal!’ aldus Arnold. Helemaal mee eens, het enige wat beter was deze maand, was de volgende Porsche…

Porsche 911 GT3

Want een rijdende Porsche is nog altijd nét iets fijner dan een geparkeerde. Deze heerlijke Porsche 911 (991.2) GT3 is deze maand de Autojunk Foto Van De Maand. Arnold vond er het volgende van: ‘Gewoon een heel erg gave foto, veel snelheidsbeleving, prachtige omgeving. Heerlijke kleuren. Knap werk al met al om dit zo neer te zetten.’ En zo is dat, @Zweed. Daarom ben jij volgende maand ons gastjurylid. Leuk je weer eens als winnaar in de AJFVDM te zien!