Nederlander toert dwars door Mexico in Kever

Zo doe je dat, in stijl.

Nederland heeft een fatsoenlijke geschiedenis vol ontdekkingsreizigers en anno 2017 lijkt die drang om de wereld te verkennen nog altijd in ons bloed te zitten. Althans, in ieder geval bij deze 32-jarige Nijmegenaar, die al enkele maanden door Mexico aan het rijden is. Dirk Lotgerink, zoals de dertiger heet, droomde er al sinds 2012 van om zijn favoriete land te ontdekken en besloot dat het dit jaar tijd was om er werk van te maken.

El Guëro Vocho, of ‘het Blondje met de Kever’, raakte verwikkeld in een intense liefde met het land tijdens zijn studie Spaanse Taal en Cultuur. De oud-taaldocent viel voor de cultuur en haar bevolking, die bijzonder openhartig en gastvrij bleken te zijn. Deze bevindingen waren dusdanig intens dat hij besloot om het land verder te willen ervaren. Hierop vormde hij een plan om van Tijuana, in het noordenwesten, naar Cancún, in het zuidoosten, te rijden; een rit van om en nabij de 7.000 kilometer.

Vervolgens sloeg hij aan het werk om een auto te vinden die de omvang van zijn reis perfect wist weer te geven. Na enkele jaren in het land te hebben doorgebracht, merkte hij dat de enige echte onbezongen held de Volkswagen Kever was. Samen met een bevriende mechanicus vond hij een rood exemplaar die ze redelijk opknapten, zodat hij deze kon gebruiken als trouwe metgezel op zijn reis.

Inmiddels heeft Dirk ongeveer 5.000 kilometer afgelegd en is hij halverwege. Zijn route heeft door de maanden heen met heel wat afwijkingen te maken gekregen, omdat hij bijzonder veel in de schijnwerper staat. Juist niet alleen van de lokale media, maar vooral van de bevolking, die hem via zijn verschillende kanalen nagenoeg op de voet kan volgen.

Rosinant, zoals hij zijn auto noemt, maakt het redelijk goed. Volgens Dirk heeft de auto zich tot op heden vrij sterk gehouden en heeft hij alleen even met pech gestaan toen zijn brandstofslang geperforeerd was geraakt. Hoewel er door het resterende aantal kilometers nog genoeg potentiële problemen op de loer liggen, ziet Dirk het allemaal positief in. Sterker nog, hij wil zelfs een boek schrijven over zijn ervaringen in het land, in de hoop het tamelijk negatieve beeld te veranderen door oprechte Mexicaanse belevenissen te delen.

Image Credit: Dirk Lotgerink, website en Facebook.

Aanvullende info via Algemeen Dagblad.