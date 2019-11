Exorcist-verdrijver komt met 12 maanden garantie

We weten niet wat knapper is: dat je er een Exorcist mee kunt verdrijven of dat het heel blijft.

Hoeveel vermogen is te veel vermogen? Het is een vraag die je jezelf kunt stellen. Natuurlijk zijn extra paardenkrachten altijd leuk, maar wanneer wordt het echt te veel?

Welnu, Hennessey Performance geeft een uitstekend antwoord op die vraag. Een gemiddelde Camaro heeft zo’n 275 tot 455 pk. Dat is meer dan voldoende om lol te hebben in zo’n auto. De snelste variant is de Camaro ZL1. Deze heeft een LT4 V8 onder de kap met 650 pk. Dat is eigenlijk al bijna overkill, zou je zeggen.

Nu staat de Camaro bekend als een heel aardig sturende auto, check onze Camaro-rijtest er maar op na. In principe is het natuurlijk een Camaro-jasje dat ze op een Cadillac-chassis hebben gezet, de ATS en CTS staan immers ook op hetzelfde Alpha-platform. Het onderstel kan dus wat vermogen aan. Ook de motor kan wel wat hebben. De LT4 heeft namelijk wat reserves. Echter, die reserves zijn niet voldoende voor Hennessey Performance met hun laatste creatie, Resurrection genaamd.

De Resurrection is de opvolger van de 1.000 pk sterke Exorcist. Die 1.000 paarden waren wel meteen het maximum van wat die motor betrouwbaar kon leveren. Daarom heeft de Resurrection de LT5 motor uit de Corvette ZR1. Deze heeft standaard 755 pk en heeft net wat meer potentie, getuige het feit dat de Resurrection beschikt over 1.200 pk. De lijst met modificaties is te groot om te benoemen, maar ga er maar van uit dat werkelijk alles aangepast is aan de auto. Zo is er een grotere (2,65 liter!) supercharger gemonteerd, alsmede een verbeterd inlaatspruitstuk en luchtinlaat. Ook de nokkenassen, zuigers, kleppen, intercooler, uitlaat en pakkingen zijn vervangen door sterkere items.

Nu zijn vermogens van 1.200 pk niet zo heel vreemd meer, tegenwoordig. We zien vaker tuningsprojecten voorbij komen waarbij dergelijke vermogens gehaald worden. Het bijzondere zit ‘m in het feit dat de prijs behoorlijk scherp is. Hennessey Performance vraagt namelijk precies 200.000 dollar voor een complete Resurrection. Dat is een redelijke prijs, zeker als je er rekening mee houdt dat dat inclusief een jaar garantie in. Mocht je er eentje willen, moet je wel snel zijn, want er worden maar 24 stuks van gebouwd.