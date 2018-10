Bank steelt Subaru WRX STi

Too big to fail, yo!

Banken zijn tegenwoordig officieel de vijand. Jarenlang konden en moesten we in Nederland blij zijn met onze financiële instellingen. ING blies internationeel een flink toontje mee en ABN deed het ook wel aardig. Daarnaast hadden we natuurlijk nog de uiterst betrouwbare Rabobank, founded by farmers. Een CriSAS!!1! en verschillende (soms simpelweg domme) affaires later kijken we tegenwoordig met een iets andere blik naar banksters, of dat nu terecht is of niet. Het is allemaal de schuld van…

Im Großen und Ganzen motten we waarschijnlijk niet zo zeuren. Over het algemeen voegt ‘de sector’ nog steeds veel waarde toe aan ’s lands economie en daarmee ook de beurs van iedere Nederlander. Bovendien zijn er ons nog geen verhalen bekend van Nederlandse banken die auto’s jatten. Dat ligt in Canada toch net wat anders.

Het was daar, in Canuckistan, dat Tage Kendalls Subie WRX STi ontvreemd werd door de Royal Bank of Canada (RBC). Tage, een noeste arbeider in een van de lucratieve mijnen van Canada, kreeg van de beheerder van de parkeergarage waar zijn auto stond te horen dat een repo-bedrijfje toegang wenste tot zijn auto. Op dat moment was de 29-jarige aan het werk aan de andere kant van het (vrij forse) land. De Subie werd, zo heette het, opgehaald om een schuld te vereffenen. Maar dat vond Tage maar gek, want hij had de auto gewoon netjes volledig betaald met zijn hard earned coin.

Kendall vloog terug en sleepte RBC voor de rechter. Uiteindelijk bleek dat er een ‘administratief foutje’ gemaakt was. Per ongeluk was de verkeerde auto (van de verkeerde eigenaar) op een of andere manier aangemerkt was om in beslag te nemen. Tage claimt dat hij vervolgens de auto zonder enige vorm van excuses terug kreeg. De kous is daarmee nog niet af, want Kendall wil geld zien van de bank. Hij moest immers zijn werk laten liggen, het land overvliegen en emotionele pijn incasseren door de hufterige move van RBC. Omdat het Canada betreft en niet Amerika, blijft het bedrag dat Tage graag wil ontvangen beperkt tot 35.000 Canadese Dollars. RBC geeft inmiddels wel toe dat er een domme fout is gemaakt en dat het wil meewerken aan een goede oplossing.

Bijft de vraag over: wat zou jij doen als de Rabobank je auto komt ophalen (via CBC news)?

Image-Credit: de rode WRX uit Baby Driver (zelfde model als Tage’s WRX) ter illustratie.