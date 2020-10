Bizar: corona en verkoopcijfers BMW Q3 2020 - Autoblog.nl

Het gehele concern lijkt redelijk corona-proof te zijn. We hebben de verkoopcijfers van BMW voor Q3 2020 voor je.

We haalden het vanmorgen al even aan. Niet elk merk gaat zwaar gebukt onder het coronavirus. Helaas zal Spyker er de nodige hinder aan hebben ondervonden, maar voor Lamborghini bijvoorbeeld maakte het niet zoveel uit.

Nu bevindt Lamborghini zich in een compleet ander segment en gaat het om relatief lage aantallen. Met andere woorden: die paar duizend rijke mensen op deze aardkloot hebben alsnog een Lamborghini gekocht. Maar hoe zit het dan bij BMW? Dat merk opereert in een veel lagere prijsklasse én is veel afhankelijker van de zakelijke markt.

BMW verkoopcijfers Q3 2020

Om maar meteen met de dubbele ronde koplampen in huis te vallen: BMW is lekker aan het groeien. We hebben de verkoopcijfers van BMW voor Q3 2020 voor je. De gehele BMW Group verkocht 675.680 voertuigen. Niet in het gehele jaar, enkel in alleen in Q3 van 2020! Dat is een plus van 8,6% ten opzichte van Q3 in het voorgaande jaar. Voor 2020 staat de teller op 1.638.316 voertuigen.

In Europa stegen de verkopen met 7,1% naar 275.618 eenheden. In China verkocht BMW 559.681 auto’s, een plus van 6,4%. Een ander opmerkelijk feit: de verkopen van geëlektrificeerde auto’s stegen met 50% in het derde kwartaal van dit jaar.

Mini verkopen

Het is niet allemaal hosanna bij BMW. Mini zit wel in de hoek waar er rake klappen vallen. Het eens zo populaire premium merk met compacte auto’s ging met 20,0% onderuit.

Er werden ‘slechts’ 208.144 exemplaren afgeleverd in 2020 in totaal, waaronder deze aan onze @hoofdredacteur. Q3 was wel ietsje (1.9%) beter dan Q3 van 2019.

Rolls-Royce verkopen

Ook Rolls-Royce ging even kopje onder. De verkoopcijfers daalden namelijk met 28,5%! Nu moeten we wel even een kanttekening plaatsen. Met de lage productieaantallen zijn fluctuaties in percentages relatief ‘groot’.

Er werden in totaal 2.651 Rolls-Royces verkocht tot nu toe in 2020. De Ghost is net vernieuwd en de productie van de Cullinan komt lekker op gang. Bij Rolls-Royce is Q3 54% beter dan Q3 van vorig jaar.

Motorfietsen

Ook hier kunnen we hoofdredacteur @michaelras verantwoordelijk voor houden. De fervente motormuis heeft een F900XR in de Autoblog Garage gestald, alhoewel hij stiekem het liefst een R1200RT met kofferset wil rijden.

De verkoop van motorfietsen over het hele jaar genomen zakte met 5,4% naar 52.892 tweewielers, maar Q3 was een plusje van 20,9% ten opzichte van Q3 2019. Dus ook hier lijkt het weer de goede kant op te gaan.

Elektro BMW verkoopcijfers Q3 2020

Dan de BMW verkoopcijfers Q3 2020 van de geëlektrificeerde modellen. Dat is een populair item aan het worden, namelijk. In totaal waren er 116.381 BMW’s met een elektromotor, al dan niet in samenwerking met een verbrandingsmotor. Een dikke plus van 46,6% ten opzichte van Q3 in 2019.

Het is belangrijk om geëlektrificeerd op te vatten als plug-in hybride. Daarvan is de range enorm uitgebreid de laatste tijd. De volledig elektrische i3 is nu al wat ouder en de iX3 (en i4) moeten nog arriveren bij de dealers.