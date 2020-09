Autojunk Foto van de Maand - Augustus 2020 - Autoblog.nl

Van de Normandische kust tot het dak van een parkeergarage: we zien deze maand dat fraaie foto’s maken overal kan.

We houden de Foto van de Maand-traditie in ere door opnieuw de beste drie foto’s van Autojunk in de schijnwerpers te zetten. De laatste volle zomermaand van 2020 leverde weer het nodige mooie beeldmateriaal op. Om het kiezen wat makkelijker te maken hebben we hulp gekregen van de winnaar van vorige maand: Robin, die op Autojunk bekend is als @robintem.

Peugeots komen we niet vaak (lees: nooit) tegen bij de Foto van de Maand-verkiezing. Zeker een 205 niet. Dit is echter een fotogeniek exemplaar, want we hebben te maken met een dikke Dimma 205. @carsbycasper mocht er op een mooie zomeravond mee op pad om wat plaatjes te schieten.

Een zwarte auto fotograferen kan nog best lastig zijn in verband met reflecties. Dat heeft Casper echter mooi weten te voorkomen door ’s avonds te fotograferen en een rustige locatie te kiezen. Dit resulteert in een sfeervolle plaat met mooie kleuren. Robin was ook positief: “Super auto. Foto van mooi laag standpunt genomen waardoor de auto eruit springt met mooie omgeving en prachtige lucht en kleuren op de achtergrond.”

We hebben nog wel een verbeterpuntje, dat eigenlijk voor de hele reeks geldt: het was mooi geweest als er op de foto’s wat meer ruimte was geweest rondom de auto. Het landschap was dan nog beter te zien geweest en bovendien zorgt die voor een rustigere compositie.

Deze 4C Spider is zonder twijfel de meest zomerse auto van de drie, met name dankzij de gele kleur en het feit dat het een cabrio is. Desondanks zien we op de foto’s geen cabrioweer. Is dat erg? Helemaal niet, want zo springt de gele kleur er juist nog meer uit.

De fotograaf is Sander van der Linden a.k.a. @zweed. Hij is geen vreemde in de top drie. Deze maand keerde hij terug met een hele lading Foto van de Maand-materiaal. Het was lastig kiezen, maar het is uiteindelijk deze heerlijke 4C Spider geworden.

Sander levert met deze foto een waar kunstwerkje. De compositie is perfect uitgebalanceerd en de gele kleur contrasteert prachtig met het grijze beton en de dreigende wolkenlucht. De gele strepen voegen een mooi kleuraccent toe en leiden bovendien het oog naar de auto.

Robin deelde ons enthousiasme niet volledig, maar vond het wel een puike fotoreeks: “Super mooie, duidelijke en scherpe foto’s. Niks geen afleiding in de foto’s wat op zich top is, echter vind ik de achtergrond dusdanig ‘saai’ waardoor ze niet in mijn top 3 staan.”

Heeft een grapjas een persfoto van Porsche zitten uploaden? Je zou het bijna denken, maar nee, dit is het werk van Casper en Sebastiaan, oftewel @twinphotographys. Het duo deed een fotoshoot met een 911 GT3 RS in Normandië en de resultaten liegen er niet om.

De hele serie ligt bijzonder prettig op het netvlies, maar we moeten toch kiezen. Op deze foto kwam het prachtige Normandische landschap het best tot zijn recht. De rotsachtige kust en de blauwe zee vormen een fantastisch decor voor de Porsche. Door de bewegingsonscherpte en de dynamische compositie is het ook nog eens een mooie actiefoto. Bij het zien van deze foto wil je maar één ding: zelf met een Porsche over de bochtige kustwegen knallen.

Ook voor Robin was dit een winnaar: “Fantastische omgeving, auto en kleuren in de foto, lijkt rechtstreeks uit een film te komen! Mijn persoonlijke favoriet, ook leuk om eens foto’s uit Frankrijk te zien!” Daarom is deze foto unaniem uitgeroepen tot Foto van de Maand Augustus. Gefeliciteerd Casper en Sebastiaan!

Volgende maand kunnen jullie op dezelfde tijd en plaats weer een compleet nieuwe top drie verwachten. We laten ons graag verrassen!