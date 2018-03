Autolease is bezig aan een onstuitbare opmars

De cijfers liegen er niet om.

Het aantal leaseauto’s in Nederland is in een jaar tijd met ruim negen procent gegroeid, aldus brancheorganisatie VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen). De bij de VNA aangesloten leasemaatschappijen zijn naar schatting goed voor 91 procent van de markt. In Nederland rijden momenteel zo’n 860.000 lease-auto’s rond.

Hoewel de zakelijke markt ook groeit, is met name Private Lease verantwoordelijk voor de forse groei. Steeds meer particulieren worden verleid door deze vorm van autorijden. Je kosten zijn maandelijks gelijk en de initiële uitgavenpost is een stuk kleiner dan wanneer je een nieuwe auto koopt. Eind 2016 telde Nederland 64.000 particulieren met een lease-auto, eind 2017 waren dit er al 103.000. Historisch perspectief: in 2013 reden er slechts 8.500 ‘private lease auto’s’ rond.

De meeste Private Lease klanten zijn tussen de 25 en 55 jaar oud en gaan voor kleine auto’s. De VNA merkt echter op dat ook steeds meer 55+ers voor private lease kiezen en dat de constructie ook bij grotere auto’s populairder wordt. Mits die trend zich doorzet, zal er voorlopig waarschijnlijk geen einde komen aan de opmerkelijke opmars van Private Lease.