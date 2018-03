Red Bull: “Wintertest in Spanje is ruk”

Het missen van tracktime gaat ze niet in de koude kleren zitten bij Red Bull Racing.

Hoewel de eerste berichten vanuit kamp Red Bull over de snelheid van de bolide van dit jaar best positief zijn, klaagt het team steen en been. De barre weersomstandigheden die de testlocatie teisteren zorgen voor irritatie bij de coureurs en de teamleiding. Vooral teambaas Christian Horner laat weten dat het wat hem betreft dom is om in deze tijd van het jaar in Europa te testen. Hij laat in de Guardian optekenen:

Hier zitten we in de sneeuw, dus overal zou een betere locatie zijn. De reden dat sommige teams de test hier willen afwerken is het kostenplaatje, maar uiteindelijk kost het je geld. Immers kunnen we op deze manier niet op tijd problemen van de auto’s identificeren, waardoor het risico op een uitvalbeurt in de eerste races groter is.

We weten niet of die laatste reden de kleinere teams nou meteen overtuigt. Immers staan zij normaal gesproken achter Red Bull op de grid, dus een uitvalbeurtje van een rode stier levert hen eerder voordeel dan nadeel op. Enfin, ook beide coureurs van de Oostenrijkse renstal geven aan volgend jaar liever in Bahrein te testen, zoals in het verleden gebeurde. Max laat optekenen dat hij testen in Bahrein ‘wel handiger’ zou vinden. Tevens geeft hij aan niet zo’n fan te zijn van winterse temperaturen, ondanks dat hij er mee opgegroeid is.

Voor teamgenoot Ricciardo geldt dat laatste niet. In de stad Perth, waar hij vandaan komt, zakt het kwik in de winter (onze zomer) gemiddeld tot een graadje of 13 in de koudste maand juli. De Ozzie was wellicht daarom wat kleurrijker in zijn bewoordingen:

We saw it all. We saw snow, we saw ice, we saw frost, we saw…nipples that could cut through glass…But unfortunately we didn’t see many laps.

De honeybadger vervolgde zijn relaas nog door te stellen dat als het in de tweede testweek ook sneeuwt, hij live op camera een van zijn tanden eruit trekt. De frustratie is real…

Het argument tégen testen in Bahrein werd echter ook meteen weer gemaakt door Haas F1 teambaas Günther Steiner. De kosten van zo’n operatie lopen volgens hem nou eenmaal enorm op. Je bent er namelijk nog niet als je het team en de auto’s naar Bahrein hebt gevlogen. Sterker nog: dan begint het pas. De natuur van testen is dat je nieuwe onderdelen vanaf de fabriek laat aanrukken. Naar Barcelona kan dat via wegvervoer, naar Bahrein moet dat allemaal met het vliegtuig. Zo’n luchtbrug in stand houden is stervensduur, volgens de Italiaan. Het debat zal dus nog wel even doorgaan…