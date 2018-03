Ford Fiesta ST (2008-2017) – occasion aankoopadvies

In deze klasse staat de Ford Fiesta bekend om zijn lekkere onderstel, maar gezien de verkoopaantallen is er meer wat kopers aantrekt.

De Fiesta schurkt sinds de jaren zeventig tegen de top van de verkooplijsten aan en wist soms zelfs de nummer één positie te pakken. Een scherp design, moderne techniek en een ruim aanbod aan motoren helpt de Fiesta aan goede verkopen.

In 2013 werd de Fiesta bijgepunt en kwamen er turbomotoren. Die Ecoboost motoren zijn prettige klanten met veel koppel, dus dat kan een reden zijn om te zoeken naar een Fiesta van 2013 of later.

Aanbod

Van een verkoopknaller als de Ford Fiesta staan er op Autotrack zo’n 2.000 te koop. Vanaf zo’n 4.000 euro komt deze generatie Fiesta in beeld. Voor een ST moet je nog even doorsparen en mogelijk doorzoeken. Er staan er twintig te koop voor prijzen die beginnen bij zo’n dertienduizend euro.

Alternatieven

Volkswagen Polo (GTI)

Opel Corsa (OPC)

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Bij de vroege powershift automaat zijn nog wat defecten geweest. Controleer in ieder geval of deze bak met dubbele koppeling soepel en snel schakelt.

Controleer bij een handgeschakelde 1.0 Ecoboost of de koppeling nog fris is. De koppelingscilinder kan kuren hebben (gehad) en dat kan ook weer slijtage aan de koppelingsplaten veroorzaken.

Versnellingsbak: hakerig schakelen of een lam gevoel. Dit kan worden veroorzaakt door losgeraakte schakelkabels.

De onderkant van de oliepeilstok bij de 1.6 TDCi is zwak, als deze afbreekt moet het carter onder de auto uit.

De 1.6 diesels hebben relatief weinig olie aan boord (3,5 liter). Het is dus van belang dat de onderhoudsintervallen strak worden aangehouden om vervuiling van de olie te voorkomen.

Het dualmassa vliegwiel bij de ST is een wat zwakker punt en relatief prijzig om te vervangen.

Carrosserie en interieur

Rammeltjes, kraakjes en piepjes in het interieur zijn de Fiesta niet vreemd.

Elektronica

Elektronica speelt ook de Fiesta parten: het massacontact gaspedaal, een loszittende nokkenassensor, een defect hoofdrelais, slechte verbinding tussen de accu en de zekeringkast, plakkend relais koelfan zijn voorbeelden.

Fiesta’s vinden het bovendien niet fijn als de spanning van de accu onder 11 volt valt. De tijd bevriest dan bijvoorbeeld op het display, radio’s willen niet uit, auto’s kunnen spontaan open gaan etc.

Bekijk hier het aanbod van de Ford Fiesta op AutoTrack.